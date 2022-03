Amaury Vergara le niega saludo a José Luis Higuera

Amaury Vergara, dueño de las Chivas, está envuelto en una nueva polémica después de que fue captado negándole un saludo a José Luis Higuera.

El incidente se presentó este martes en el Salón de la Fama del Futbol, en Pachuca. En el video que circula en redes sociales se aprecia a Vergara dando unos autógrafos a aficionados, cuando detrás de él pasa José Luis Higuera.

El dirigente del Atlético Morelia quiso saludar al presidente del Rebaño mientras le decía “Amaury ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!”.

Sin embargo, al darse cuenta Vergara que quien le hablaba era Higuera, lo dejó con la mano extendida y le contestó “No, no me saludes tú, es más no te me vuelvas a acercar nunca más”; por lo que José Luis sólo se limitó a responder “Ah, órale” y siguió viendo su celular.

Amaury Vergara le solicitó a José Luis Higuera que no se le vuelva a acercar. Esto a la salida del evento del Salón de la Fama en Pachuca pic.twitter.com/YTzBI4VSyE — Juan Manuel Figueroa (@jmanuelfigueroa) March 16, 2022

José Luis Higuera fue director deportivo de las Chivas de 2015 al 2019, año en que fue destituido por el mismo Amaury Vergara, quien ya estaba al mando del equipo tras el retiro de su padre Jorge.

