‘Nunca existió la falta’, Edson Álvarez lamenta eliminación del Ajax en Champions

Tras la dolorosa y temprana eliminación del Ajax en la UEFA Champions League, uno de los jugadores que salió a dar la cara fue Edson Álvarez, quien fue apuntado como uno de los culpables de este resultado.

En entrevista con TNT Sports, el Machín señaló que la falta por la que cayó, posteriormente, el gol del Benfica, no debía ser marcada.

“Todos tenemos nuestro criterio, no me van a dejar mentir, fue una jugada demasiado futbolera que pudo o no marcar y es triste porque arruina el trabajo del equipo por un faul que no existió”, declaró Edson Álvarez.

Por otra parte, Álvarez afirmó que el equipo neerlandés fue bastante superior sobre las Águilas en la vuelta de los octavos de final.

“Muchas emociones, triste por lo que pasó, fuimos muy superiores, creamos muchas opciones, pero no pudimos concretarlas y muy frustrado, triste, no sé”, dijo.

Edson Álvarez disputó 81 minutos en la derrota 1-0 del Ajax ante el Benfica en la Johan Cruyff Arena, de Países Bajos.

Esta fue la primera derrota en la actual temporada de la Champions League para los Hijos de los Dioses.

Cabe recordar que el Ajax no había logrado superar la fase de grupos en las últimas dos campañas.

