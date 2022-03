Julio César Chávez se burla del Terrible Morales por no saber como tirar ganchos; lo reta a una exhibición

Julio César Chávez fue el nuevo invitado del podcast “Un round más” que conduce en solitario Érik Morales, entrevista que aprovechó el “Gran campeón mexicano” para “trollear” al “Terrible” por no utilizar el gancho dentro de su arsenal de golpes cuando era boxeador profesional. Además lo retó a una exhibición.

-”¿Sabes una cosa? Me gustaría hacer una exhibición contigo”, retó Chávez a Morales.

-”Cuando gustes la hacemos”, respondió el Terrible.

-JC Chávez: “¿Pero vas a aguantarla?”

-Terrible Morales: “Si, yo con mucho gusto”.

-JC Chávez: “Pero no sabes ni tirar un pinche gancho”.

-Terrible Morales: “No ocupé ganchos wey, nada más voy a ser catcher contigo”, trató de defenderse.

-JC Chávez: “Érik, así como estoy si te pego una chinga”.

-Terrible Morales: “Está bien, no pasa nada”.

[ Únete al #RetoUnMillónDeKilos y vive sanamente ]

[ Walmart abre su nueva tienda Purísima Guanajuato ]

Después de recordarle lo de los ganchos, Chávez siguió con el bullying:

“¡Tú no corres, ni entrenas, yo todos los días le pego 40 minutos al costal sin parar”.

Morales se defendió como pudo y le regresó el golpe:

“Tienes que completar todas las veces que no entrenabas cabrón. Yo entrenaba siempre”.

Todo el diálogo se dio en un ambiente de camaradería y el reto quedó hecho:

“Para fin de año vamos a hacer algo bonito ¿aceptas el reto?”, preguntó Julio.

“Claro que si, encantado”, respondió Erik.

“La voy a hacer nada más para darte una chinga, la neta”, volvió a la carga Chávez.

Julio César no quiso soltar a Morales y recordó que nunca quiso entrenar con él cuando estaban activos en el boxeo.

“Nunca me quiso ayudar, le daba miedo. No te hagas pendejo Erik, siempre me tuviste miedo. ¿Qué hubiera pasado si hubieras peleado conmigo?”, arengó JC.

“A la mejor me hubieras madreado, pero también te hubiera puesto unos buenos chingadazos”, respondió Terrible.

Y Julio volvió al tema: “¿Nunca te enseñaron a tirar ganchos?”.

La explicación de Morales fue que cuando peleaba en peso super gallo era un peleador más alto que sus rivales, y si tiraba ganchos tenía que agacharse mucho, oportunidad que podían aprovechar sus contrincantes para golpearlo. Cuando subió divisiones, se le hizo costumbre no usarlo.