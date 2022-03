Tecatito duda en regresar a jugar a México, tras violencia en Querétaro

El capítulo de violencia en el estadio Corregidora, ha provocado muchas dudas en el regreso de los aficionados a los estadios, además de que algunos jugadores también han dudado sobre regresar al futbol mexicano, como el caso de Jesús ‘Tecatito’ Corona.

En entrevista con Marca Claro, el Tecatito afirmó que lo mostrado en el Corregidora lo dejó impactado.

“Lo que ha pasado es algo desastroso. Sé que en otros lados están viviendo cosas feas, pero ahí había muchos niños, familias, hubo muertos, dicen que no, yo no he visto nada, pero se ven imágenes increíbles, no puede estar pasando eso”, dijo.

Por otra parte, también habló sobre la posibilidad de no volver a jugar en México, a pesar del cariño que le tiene a su país.

“Más por la familia y por mis hijos. Siempre han vivido en el extranjero, nunca han vivido allí y llevarlos a ese clima… Obviamente México para mí es México, es mi país, me encanta, lo amo, pero por esas cosas dices está cambiando un poco a mal y me lo pienso. Quiero volver algún día y jugar en mi club que es Monterrey o en el que quiera llevarme, pero por eso nos lo pensamos”, dijo.

Sevilla, una gran oportunidad para Tecatito

En esta entrevista, Jesús Corona señaló cómo ha sido su evolución desde que jugaba en el Porto y ahora en el Sevilla.

“He ido evolucionando para positivo, he ido madurando dentro y fuera de la cancha, el cuidarme más... He llegado un poco más maduro a Sevilla. Tengo objetivos también personales, intentar ir más allá en el esfuerzo, dar más asistencias, más goles, intentar sumar para el equipo”, señaló.

Jesús Manuel Corona llegó al Sevilla en el mercado invernal, tras su triunfal paso con el Porto, en Portugal.

