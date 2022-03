“El Clásico tapatío puede ser un golpe anímico para Chivas”. Sergio Lugo

De cara a uno de los duelos más importantes para Chivas en la temporada como el Clásico tapatío ante Atlas, Sergio Lugo, uno de los referentes del Rebaño en la década de los años 80, platicó con Publisport, en donde aseguró que al cuadro rojiblanco ha mostrado una importante inconsistencia en el torneo, a pesar del talento con el que cuenta y por lo que se encuentra fuera de los primeros sitios.

Además, con once años de experiencia como jugador del Guadalajara y varias temporadas como auxiliar y entrenador, también señaló las claves de ambas escuadras previo al encuentro que se realizará en el Estadio Jalisco.

[ Walmart abre su nueva tienda Purísima Guanajuato ]

¿Cómo ha visto al Rebaño en esta temporada?

- Guadalajara ha sido un equipo inconsistente, un equipo irregular, que aún no ha encontrado su alineación ideal, el ejemplo fue el duelo ante América, en donde tuvo una oportunidad inmejorable para poder darle una alegría a su gente y no pudo resolver el partido. Chivas debe mejorar mucho, y que la afición merece un mejor resultado y un mejor equipo. La gente necesita un equipo ganador.

¿Qué opina de lo mostrado por Chivas en el Clásico nacional?

- Como entrenador te puedo decir que fue un error muy grave no salir con un delantero fijo. Es muy fácil para cualquier defensor y lo dejas jugar. No hay quien te presione y se vuelve un día de campo para los centrales. Además, jugar con tres contenciones, tus llegadas son menos, al ser jugadores de recuperación, que no tienen la labor de hacer daño en la defensa. Aunque Alvarado y Vega estuvieron en el campo, no fueron suficiente para conseguir superar a los defensas y esos detalles perjudicaron al Guadalajara.

Como figura de Chivas, ¿Cómo visualiza el Clásico ante Atlas?

- Es otro clásico en donde está prohibido empatar o perder. En este encuentro puede ser un golpe anímico para todo el plantel. Es una oportunidad importante para ganar con autoridad y poderle dar una alegría a la afición. Este puede ser un partido muy complicado para Chivas.

¿Qué le ha faltado al Guadalajara para tener mejores resultados?

- Encontrar un esquema definido. Ha cambiado mucho, sobre todo en la defensa, en donde no ha encontrado a sus cuatro titulares, eso provoca inconsistencia en la línea defensiva. Tener una alineación base, y que le des confianza a cada uno de los elementos. Pasamos la jornada 10 y hay muchos jugadores que no están en su mejor momento, como Macías o Ángel Zaldívar y eso se gana jugando. Tiene muchos detalles que les falta mejorar, aunque Chivas tiene algo a destacar que es tener buenos jugadores, con los que puede competir con cualquiera.

[ El futuro de los pagos se llama Kueski Pay, conócelo aquí ]

Con estos elementos, ¿Qué opina de la gestión de Marcelo Michel Leaño?

- Ha desperdiciado una gran oportunidad para hacer algo grande con Chivas. Que necesita definir su idea futbolística, para no tener tantos altibajos. Ahora tiene esta oportunidad para demostrar su capacidad. Está preparado, pero le está faltando ser más claro, más firme con su idea. Chivas tiene un gran plantel para estar en mejores lugares. Brizuela, Mier y Vega, por ejemplo, son tipos ganadores y que pueden ser un pilar para este equipo.

¿Cómo evalúa la temporada actual de los Zorros del Atlas, tras la conquista del título?

- Tiene cosas muy importantes. Su técnico (Diego Cocca) tiene una idea de juego que respeta y tienen una alineación ideal que ya todos conocemos. Difícilmente cambia su once. Están haciendo las cosas bien, y con un grupo de mexicanos que están luciendo como Barbosa, Márquez, Rocha. La columna es muy buena. Camilo Vargas es un gran arquero, dos centrales de buena hechura, un contención experimentado como Aldo Rocha y la delantera conformada con Julio Furch y Julián Quiñones, saben trabajar en grupo y han entendido la idea del equipo.

¿Cómo influirá la ausencia de las barras en el Clásico?

- Las directivas perdieron la gran oportunidad de dar un golpe de autoridad y poner orden, además de mandar un mensaje al futbol y a la violencia. Las barras son el problema en todos los estadios. Las barras deberían desaparecer. En un entorno de cerveza, vicio y malos resultados provocan capítulos de violencia como lo que vimos en Querétaro y en otros lados. Están manchando lo bonito del futbol y a la pelota. La solución era erradicar y hacer un ambiente familiar. A través del tiempo, el futbol se ha vuelto permisivo e involucran a personas violentas

¿Qué recuerdos tiene de su época como jugador de Chivas en el Clásico tapatío?

- Fue una experiencia maravillosa. Era una fiesta y un ambiente familiar. Recuerdo la pasión que se vivía en cada juego, y la presión que había para ganar al rival, pero sin ser enemigos dentro y fuera del campo.

¿Qué resultado espera para el Clásico tapatío?

- Por mi corazón rojiblanco, espero que ganen Chivas, pero en argumentos deportivos y de estrategia, Atlas está en muy buen momento. El Guadalajara tiene que definir esquema, idea y táctica para ganarle a los Zorros, aunque creo que será un gran juego. No sabría quien va a ganar, aunque espero a Chivas muy propositivo. El que cometa menos errores y no sufra expulsiones tendrá más posibilidades. Aunque hay que aceptar que Atlas está en un buen momento y es el actual campeón.

Ficha

Sergio Lugo Barrón

Ex jugador de Chivas de 1981 a 1992

Campeón en la temporada 1986-1987

Entrenador de Toluca en 2011

Publimetro te recomienda