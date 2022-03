Rafael Nadal pierde su invicto e Indian Wells ante Taylor Fritz

Fritz no pudo contener la felicidad tras vencer a Nadal (Mark J. Terrill/AP)

El estadounidense Taylor Fritz sorprendió a Rafael Nadal 6-3, 7-6 (5) para ganar el Abierto de Indian Wells y acabar con la racha del ganador de 21 Grand Slams de 20 victorias al hilo este año.

“Es todo un honor siquiera compartir la cancha con él”, dijo Fritz al público en la entrevista a pie de cancha. “Yo crecí viéndolo ganar todo”.

Nadal se sacudió un match point en contra en su servicio con un tiro ganador en el segundo set para igualar 5-5. Tuvo dos puntos de quiebre con el saque de Fritz en el siguiente game, pero el estadounidense salvó su servicio para tomar la ventaja 6-5. El español mandó el juego al desempate.

Rafa Nadal mandó dos tiros largos consecutivos para darle a Fritz su segunda bola para partido. Otro error del español le dio la victoria más importante de su carrera a Fritz, no muy lejos de donde creció cerca de San Diego. Los padres de Fritz, Guy Fritz y Kathy May, son ex tenistas.

El inicio de la temporada de 20-0 de Nadal incluyó el título del Abierto de Australia, su 21mo campeonato de un torneo major —marca con la que rompió un empate con Novak Djokovic y Roger Federer.

El español solicitó dos veces la asistencia médica durante el partido. La primera después de perder el primer set. Después ingresó al vestidor con el médico para cambiar el vendaje en su pecho, la misma área que le molestó durante la semifinal del sábado. Recibió tratamiento en la cancha después de irse abajo 4-5 en el segundo set.

Swiatek triunfa ante Sakkari

Iga Swiatek (Mark J. Terrill/AP)

La polaca Iga Swiatek derrotó el domingo 6-4, 6-1 a la griega Maria Sakkari en una final llena de errores para conquistar el Abierto de Indian Wells.

El triunfo le permitirá a Swiatek colocarse en la segunda posición, la mejor de su carrera, en el ranking que la Gira de la WTA dará a conocer el lunes. La polaca de 20 años sólo estará debajo de la número uno del mundo, Ash Barty, quien no participó en Indian Wells. Sakkari subirá al tercer peldaño, lo que la convierte en la estrella griega mejor ubicada en el ranking hasta ahora.

Las ráfagas afectaron el servicio y tiros de ambas jugadoras. Hubo siete rompimientos de servicio tan solo en el primer set, en el que Swiatek lo mantuvo en un par de ocasiones. Sakkari rescató su servicio una vez para empatar el set 4-4.

Swiatek ganó el siguiente game para irse arriba 5-4. Sakkari se hallaba 40-30 a favor en su servicio, pero una doble falta le dio a Swiatek su tercer break point, y se llevó el set con un revés de Sakkari que se quedó en la red.

La polaca rompió el servicio de su rival dos veces en el segundo set para tomar ventaja de 5-1. Definió con un tiro de derecha a la esquina de la línea del fondo.

Swiatek se llevó un premio de 1,2 millones de dólares al mejorar su récord de este año a 20-3, el mejor de la WTA, incluyendo 11 victorias en fila.