Shakira le recuerda al Real Madrid los goles que le propinó el Barcelona

La popular cantante de pop Shakira no se quedó con las ganas y le recordó al Real Madrid los goles que el Barcelona le propinó en el Súper Clásico de España que se jugó este domingo.

La colombiana compartió una fotografía suya en redes sociales haciendo la señal del cuatro con la mano, y aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje a su esposo Gerard Piqué, defensa central blaugrana que jugó lesionado.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así, pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribió.

¡He dicho! pic.twitter.com/mYrvqs3EMa — Shakira (@shakira) March 20, 2022

Barcelona le pasó por encima al equipo merengue por marcador de 4-0 con anotaciones de Pierre Emerick Aubameyang (2), Ronald Araujo y Ferrán Torres.