Matías Almeyda lanza mensaje a la Liga MX: ‘El futuro siempre está en México’

Matías Almeyda volvió a lanzar un guiño para el futbol mexicano sobre un posible regreso, a pesar de su mal paso en la MLS.

En entrevista con Fox Sports, el argentino recordó su amor por México y cómo fue su paso por la Liga MX.

“En el futuro siempre está, ustedes saben el amor que yo le tengo a ese hermoso país, el cariño que le tengo a la liga, siempre está latente ese paso mío por México que me recuerda con alegría”, dijo.

[ El futuro de los pagos se llama Kueski Pay, conócelo aquí ]

Por otra parte, Almeyda indicó que en cualquier momento se puede terminar su aventura por la MLS, tras una plática con el dueño del San José Earthquakes.

“Mi contrato puede acabar el día de mañana, porque después de rechazar a la Selección de Chile tuve la posibilidad de hablar con el dueño y en sus palabras me dijo que el día que yo considere que es momento para irme, él no tendría problema. Yo no estoy pensando en esto, yo quiero cambiar esta situación hoy en día, después el futuro nunca se sabe”, indicó.

"ESTA LIGA REALMENTE ESTÁ CRECIENDO"



"PERO LA HISTORIA NO SE PUEDE COMPRAR Y EL FUTBOL MEXICANO SÍ TIENE HISTORIA"



"EN SELECCIONES HAN HECHO OTRO TRABAJO" #FSRadioMX | Así valoró Matías Almeyda la evolución del futbol estadounidense con respecto a la Liga MX pic.twitter.com/f44wHeVSws — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 22, 2022

Además, el entrenador afirmó que, aunque la MLS está en constante crecimiento, en México se cuenta con mucha historia en el futbol.

“Ha diferentes parámetros. Uno es que esta liga realmente está creciendo, una liga donde tiene ochenta nacionalidades diferentes. Es una liga que recién iniciará con un Sub 23, es una liga que está sacando jugadores de la academia En la organización es bastante admirable, pero hay una cosa que no se puede comprar, que es la historia, y el futbol mexicano tiene historia.

[ Walmart abre su nueva tienda Purísima Guanajuato ]

Entonces, esto se va a ir construyendo con el tiempo. Hasta que no hagan los campeonatos que arranquen el mismo día, y terminen el mismo día, va a ser difícil compararlos. Todavía no están a la par”, finalizó.

Matías Almeyda llegó en 2018 al San José Earthquakes, de la MLS. En esta temporada, su equipo se encuentra en el penúltimo lugar de la Conferencia Oeste, con apenas un punto tras cuatro jornadas disputadas.

Publimetro te recomienda