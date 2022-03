NBA: Jugadores y entrenador del Miami Heat se enfrascan en discusión y se dicen de todo

A Spoelstra no le gustó la actitud de Butler. (Eric Espada/Getty Images)

El líder de la Conferencia Este, Miami Heat, tuvo una mala noche y cayó por segunda ocasión consecutiva, esta vez ante los Golden State Warriors por marcador de 118-104.

Y en el seno del “Calor” la frustración llegó al límite durante un tiempo muerto cuando los propios compañeros de equipo Udonis Haslem y Jimmy Butler, se enfrascaron en una candente discusión en la que también intervino el entrenador Erik Spoelstra. Los demás integrantes del equipo tuvieron que separarlos para que los dimes y diretes no llegaran a más. Incluso hay una escena donde Spoelstra avienta su pizarra a los pies de Butler a quien no para de regañar. Afortunadamente las cosas no llegaron a mayores.

Se calentaron los ánimos en la banca de #Miami https://t.co/g8lOZ8pLHG — Sergio Meléndez (@SerMelendez) March 24, 2022

“Tenemos un grupo muy competitivo, muy aguerrido, y nos estaban pateando el culo... Todos los presentes en esa bronca estaban bastante animados por nuestra decepción por cómo estábamos jugando”, declaró Spoelstra.

Otro ángulo de la discusion. Spoelstra sí que se molestó por la actitud de Butler https://t.co/kgi9HSzWc2 — Sergio Meléndez (@SerMelendez) March 24, 2022

En cuanto al partido Jordan Poole anotó 30 unidades e impuso una marca personal con nueve asistencias, y los diezmados Warriors de Golden State encestaron los primeros 19 puntos de la segunda mitad para derrotar al Heat.

[ La importancia de cambiar a energías verdes ]

[ Walmart abre su nueva tienda Purísima Guanajuato ]

Damion Lee, Jonathan Kuminga y Andrew Wiggins aportaron 22 tantos cada uno por los Warriors. Gary Payton contribuyó con 11 unidades y Kevon Looney atrapó 16 rebotes.

Kyle Lowry encestó 26 puntos, Bam Adebayo tuvo 25, Jimmy Butler terminó con 20 y Duncan Robinson con 13 por el Heat.

Tras la derrota, su ventaja en la cima de la Conferencia Este se redujo a un juego y medio sobre Milwaukee y Boston.

Miami no contó con Tyler Herro, quien tuvo la noche libre debido a un esguince en la rodilla izquierda, ni con Gabe Vincent, quien acusa molestias en un dedo del pie.

Los Warriors ya habían descartado a Stephen Curry por una lesión en el pie izquierdo y a Andre Iguodala por molestias lumbares. Además, Draymond Green, Otto Porter Jr. y Klay Thompson tuvieron la noche libre para evitar una sobrecarga de trabajo.

Golden State inició el tercer cuarto con una ofensiva de 19-0 en la que Jordan Poole encestó tres largos triples, dos de ellos frente a la banca del Heat para empeorar la situación.