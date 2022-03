Afición felina arremete contra Miguel Herrera por querer irse a la Selección

A pesar que tiene a Tigres en un momento muy dulce con 10 partidos sin perder entre liga y amistosos, el técnico felino Miguel Herrera genero opiniones divididas y molestia entre la afición por decir en pleno torneo que le gustaría dirigir a la Selección Nacional en lugar del “Tata” Martino.

Para los incomparables, el abrir las puertas a otro proyecto es una falta de respeto a la institución que lo ha recibido con los brazos abiertos y le ha brindado todo el apoyo y cumplido con uno de los mejores planteles de todo el futbol mexicano.

¿Que Miguel Herrera está en su derecho de irse?



Sí...



Y yo también estoy en mi derecho de querer lo mejor para Tigres. La selección mexicana NO ME IMPORTA.



Lo entendería si al 'Piojo' le coqueteara un equipo importante.



Pero que te busque el Tri es como si te buscara Juarez. pic.twitter.com/yROxoCynJc

Entiende, el propio Miguel Herrera se candidateo.



¿Cuantas veces no nos quisieron quitar al tuca? Y el decía NO, primero Tigres.



Todo esto el propio Miguel Herrera lo Incito.

@M_Culebro

Haga lo mejor para el club y no deje ir a Miguel Herrera por ningún motivo

Los problemas de la selección son meramente de la selección y no de tigres

Fue en las plataformas de la cadena ESPN, donde el “Piojo” abiertamente levantó la mano para dirigir al combinado azteca, haciendo un llamado a Gerardo Martino de que, si no se encuentra en la mejor disposición de salud, sería mejor que se hiciera a un lado.

“Mi cabeza está al 100 por ciento en Tigres, también lo he dicho, nunca le voy a decir que no a la Selección, pero hoy no pasa por mí, tengo un contrato con Tigres y la FMF tendría que hablar con ellos, para ver cómo se ponen de acuerdo”.

“Me brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras” declaró Miguel en el Programa Ahora o nunca.

Miguel Herrera ya dirigió a México en el Mundial de Brasil de 2014 en la que para muchos ha sido una de las mejores participaciones del tricolor de su historia en una justa mundialista, por lo que allegados a la Federación Mexicana de Futbol lo apuntan como el plan b que tienen sobre la mesa en caso de no seguir el proceso con Martino.

En Tigres apenas está a mitad de su segundo torneo generando muy grandes ilusiones en la fanaticada por el buen funcionamiento y su propuesta ofensiva sobre el terreno de juego por lo que no quieren que Miguel este pensando en la Selección, lo verían como una traición.