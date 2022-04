‘No volveré a hablar de la Selección Mexicana’: Miguel Herrera

Tras las polémicas declaraciones acerca de Gerardo Martino y su salud, Miguel Herrera señaló que no volverá a tocar el tema de la Selección mexicana.

En conferencia de prensa previo al encuentro entre Xolos de Tijuana, Herrera afirmó que su objetivo no era candidatearse al banquillo del Tri, por lo que no volverá a tocar el tema.

“Es la última vez que hablaré del tema, no volveré a tratar el tema de Selección Mexicana, porque no me incumbe y no me candidateo en ningún momento. Estoy muy contento en Tigres, mi familia está feliz en Tigres, agradecido con la directiva y espero estar muchos años acá”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre la clasificación de México al Mundial de Catar 2022, el Piojo Herrera indicó que se siente muy contento por el trabajo realizado y afirmó que ve a la Selección como un aficionado más.

“Me da muchísimo gusto porque soy mexicano, la clasificación de México. Empataron en el primer lugar, se hablaba de una mala eliminatoria y no es cierto, se ha hecho un buen trabajo. Felicitar a los muchachos que participaron en el proceso por este logro tan importante, que es clasificar a México. Le deseo el éxito del mundo, trataré de ser un aficionado más”, dijo Miguel Herrera.

Cabe recordar que hace unos días, Herrera cuestionó a Gerardo Martino, señalando que, en caso de que la salud del argentino no fuera buena, debería dar un paso al costado y dejar el banquillo de la Selección mexicana.

Tigres se enfrentará a Xolos de Tijuana este domingo 3 de abril en la cancha del Estadio Universitario.

