Eintracht Frankfurt y Barcelona se ven las caras en la Europa League

El Barcelona visita este jueves al Eintracht Frankfurt alemán en la ida de los cuartos de final de la Europa League, un duelo histórico que será el primer enfrentamiento entre ambos y que servirá para medir la regularidad de ambos equipos al llegar invictos a la cita: los blaugranas acumulan 13 partidos sin conocer la derrota y las águilas enlazan un total de seis.

El equipo de Xavi Hernández disfruta ahora del altísimo nivel que está exhibiendo en el tramo final de campaña, que hace esfumar el alarmante inicio de temporada. Tras convertirse en el equipo con la mejor racha vigente sin perder en liga de toda Europa, con 13 partidos, los blaugranas parten como favoritos en la eliminatoria y con la ambición de dar un nuevo paso en su lucha por añadir un título más a su palmarés.

La regularidad ha premiado a los de Xavi en la competición doméstica con la segunda posición de la tabla, aunque en la Europa League han sembrado dudas. Tanto Napoli como Galatasaray, los anteriores rivales del Barça en las eliminatorias ya dificultaron sus aspiraciones con partidos muy igualados. De este modo, el conjunto culé se dio de bruces en la ida de ambos encuentros con el exceso de euforia que se olía por el buen momento del equipo.

Para que no vuelva a ocurrir, el Barcelona deberá ser sólido en defensa y decisivo en ataque, esta última es una tarea pendiente del equipo catalán en las idas de las eliminatorias, a diferencia de la consistencia atrás después de cuatro partidos con la portería a cero.

El Deutsche Bank Park pondrá a prueba a los culés, que llegan al encuentro con destacadas goleadas al Real Madrid y Osasuna, así como la remontada en el infierno turco de Galatasary o el agónico triunfo ante el Sevilla. Unos resultados que refuerzan su condición de favorito para pasar a las semifinales de la Europa League.

Para este encuentro, inédito en Europa, Xavi formará una defensa de cuatro con el uruguayo Ronald Araújo en el carril derecho ante la falta de efectivos en el lateral, debido a la lesión del estadounidense Sergiño Dest y la baja usual de Dani Alves sin ficha en la competición europea. Por ello, Eric García acompañará a Gerard Piqué en la zaga, que completará Jordi Alba en la izquierda.

El trío que forman Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Pedri, quien ha destacado por encima de todos por su creatividad y su mejora de cara a portería, está resultando eficaz para Xavi, aunque la carga de partidos parece evidenciar el regreso de Gavi al once titular, quien actuó de revulsivo en los dos últimos duelos.

El técnico catalán parece que seguirá optando por su delantera titular que tan buenos frutos le está dando en el último mes, por lo que Ferran Torres, Aubameyang y Ousmane Dembélé apuntan al once inicial para disputar la ida de los cuartos de final. Sin embargo, el extremo Adama Traoré, quien parece haber perdido la confianza de Xavi en los últimos encuentros, podría volver a contar con minutos en un partido donde el desborde en ataque será la principal arma de los culés.

El Barça no podrá contar con el atacante neerlandés Memphis Depay, quien no ha entrado en la convocatoria por una lesión en el bíceps femoral. Otra de las bajas en ataque será la de Ansu Fati, ya recuperado de su lesión, pero prefiere no forzar su regreso, previsto para dentro de un par de semanas.

Sobre los apercibidos, los jugadores Gerard Piqué, Eric García, Jordi Alba, Sergio Busquets y Gavi se perderán la vuelta si ven una amarilla este jueves en el duelo ante el Eintracht alemán.

EINTRACHT, INVICTO EN LOS ÚLTIMOS SEIS ENCUENTROS

El Eintracht sueña con llegar a las semifinales de la Europa League, como ya ocurrió en 2019 tras batir al Benfica en los cuartos de final. Y para conseguirlo deberán convertir el estadio en un fortín, algo viable para los aficionados, quienes enviaron 250 mil solicitudes de entradas para asistir al partido de ida, con un aforo de 48 mil 500 personas.

A pesar de una pobre campaña de Bundesliga, el campeón de la Copa de la UEFA en 1980 es el noveno clasificado y se encuentra a cinco puntos de la zona continental. No obstante, llegan al choque enlazando seis encuentros oficiales invictos, con tres victorias y tres empates. Una racha que empezó a fraguarse al sobreponerse al Betis en la ronda previa de la Europa League con un gol en el último minuto de la prórroga.

El equipo de Frankfurt nunca ha perdido en casa en competición europea a partir de los cuartos de final, donde ha disputado 16 partidos de los cuales ha ganado 12 y ha empatado cuatro.

