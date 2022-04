“Eddy Reynoso es el próximo gran entrenador mexicano”: JC Chávez

Julio César Chávez, una voz autorizada en el mundo del boxeo, mandó un contundente mensaje y aplaudió el trabajo de Eddy Reynoso, actual entrenador de boxeadores como Saúl Álvarez y Óscar Valdez.

Tras confirmar su regreso para la función de homenaje a Nacho Beristaín, Chávez destacó a Reynoso como el nuevo gran entrenador.

“Eddy Reynoso es el próximo gran entrenador mexicano de todos los tiempos. Es un gran entrenador. Si ves la trayectoria de Don Nacho, los formó desde muy jóvenes y si ves a Eddy, a Canelo lo ha traído desde muy joven”, dijo Chávez.

Además, señaló una de las claves del éxito del líder del Canelo Team.

“La disciplina es la clave de su éxito, además de que trae cosas nuevas y no dudo que será uno de los mejores”.

Por último, y fiel a su estilo, fue contundente sobre el resultado de Saúl Álvarez en contra de Dmitry Bivol el próximo 7 de mayo, en donde estará en juego el título semipesado de la AMB, del ruso.

“Va a ganar Canelo, contundentemente”, afirmó.

Recordó su amistad con Óscar de la Hoya

Por otra parte, JC Chávez habló sobre el documental “La Guerra Civil” en donde habla sobre su pelea con Óscar De la Hoya y recordó aquella noche, en donde sufrió una estrepitosa derrota.

“Esa derrota ya no significa nada. Fue una noche triste para mí. Ya que no subí en condiciones, pero no fue culpa de Oscar. Fue un error subir en esas condiciones”, declaró.

“Lo hice (el documental), por que me lo pidió Óscar. Somos grandes amigos y el me lo pidió, así que solo queda en el recuerdo“, sentenció.