“Ya me hacía falta darle la vuelta a la página”: Luis Romo

Después de pasar momentos difíciles en su primer torneo con los Rayados, el mediocampista mexicano Luis Romo, declaró que anotar su primer gol sirvió para darle vuelta a la página y enfocarse en lo que viene, que es el cierre del torneo.

“Ya me hacía falta darle vuelta a la página de los malos momentos que viví, la verdad que ahora a enfocarnos en lo que viene, nos toca Chivas y a meternos en los primeros cuatro” mencionó.

El refuerzo de la pandilla para este torneo fue autocrítico y aceptó que no está en un buen momento futbolístico y trabajará para elevar su nivel.

“Sé de lo que soy capaz. Sé de las expectativas que se levantaron a mi alrededor. Me gusta la exigencia, me gusta reconocer cuando no estoy en buena forma”, expresó.

Romo agradeció el apoyo que le ha dado Víctor Manuel Vucetich para mantenerlo a él de titular en Rayados y dijo que las bajas de César Montes y Joel Campbell podrán suplirlas bien en el duelo ante Chivas.

“El profe ha confiado en mi desde que llegó y eso es algo que no venía teniendo mucho del último torneo al principio de este y eso me ayudará bastante a recuperar mi nivel.

“Campbell y Montes serán bajas importantes como lo son todos, pero tenemos plantel para suplir las bajas, eso es lo bueno de estar un plantel con tantas variantes”, concluyó.