Muere famoso fisicoculturista Cedric McMillan, fanático de Arnold Schwarzenegger

El famoso fisicoculturista Cedric McMillan, también conocido como “The One”, falleció a los 44 años de edad, según confirmó su compañía patrocinadora Black Skull USA sin dar a conocer las razones.

En días recientes McMillan reportó en sus redes sociales que tenía problemas estomacales que lo obligaron a retirarse de competencias importantes, incluso estuvo contagiado de Covid-19 en diciembre de 2021.

“No puedo mantener la comida adentro por alguna razón. Me crea un hipo estúpido, tengo hipo todo el día y la mitad de la noche y cada vez que como, o incluso bebo agua. Vuelve a subir, nada quiere quedarse adentro. Hace cuatro semanas fui al médico de nuevo y me recomendaron que no haga el Arnold Classic”, compartió en febrero de 2022.

“Pienso que si como esta comida y vomito la mitad por lo menos como la mitad. Continúo siendo un idiota. Así que hago una dieta líquida. Tomo sólo sopa y batidos para ganar peso. Todavía puedo tomarlos para tratar de compensar las calorías. Mi baño está lleno de remedios que tomo”, agregó.

Cedric era un fanático de Arnold Schwarzenegger y participó varias veces en el Arnold Classic, el cual ganó en 2017. Obtuvo su primera competencia de culturismo en el año 2011 en el Orlando Show of Champions. Un año después, ganó la competencia de culturismo para el New York Pro 2012. Descanse en paz.