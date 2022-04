“Nosotros esperamos al mejor chivas”: Erick Aguirre

Rayados no menosprecia a Chivas a pesar de sus problemas Erick Aguirre ve a Chivas como un rival peligroso. Foto: Mexsport (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

El partido pendiente de la jornada 12 entre los Rayados de Monterrey y las Chivas Rayadas de Guadalajara será un encuentro importante para ambos equipos que buscan si o si los tres puntos para luchar por un boleto en la liguilla y esto es algo que el mediocampista Erick Aguirre lo tiene en mente.

El juvenil mexicano declaró que los albiazules van a ir con todo al Estadio Akron con la confianza que da tener una victoria importante contra el equipo del Santos.

“El equipo está motivado siempre obtener una victoria te otorga esa confianza, estamos enfocados en hacer un buen trabajo el miércoles y obtener la victoria. Sabemos la importancia de conseguir los tres puntos de visitante, podemos ir escalando posiciones cada vez y cerrar de la mejor manera para entrar bien a la liguilla”.

A pesar de los problemas internos que pueda tener el rebaño, el Seleccionado mexicano no menosprecia al rival mencionando que esperan la mejor versión de los tapatíos para este miércoles.

“Más allá de problemas que puedan tener ellos no nos compete a nosotros, sabemos que Chivas necesita de esos tres puntos también y que quieren aprovechar su casa. Sabemos que es un partido donde si sacamos los tres puntos podemos aspirar a estar en los puestos más altos de la tabla, por ahora estamos motivados y preparados para enfrentar al mejor chivas, no queremos que nos sorprenda en ningún sentido”

Aunque la cancha del Guadalajara no estará en óptimas condiciones, para Aguirre no será excusa para no sacar un buen resultado especificando que el equipo tiene que adaptarse a cualquier tipo de terreno de juego.

“Si el campo no está bien a veces no se puede desarrollar el partido como nosotros queremos pero que no suene como pretexto, nosotros tenemos que adaptarnos lo más rápido posible al campo” concluyó.