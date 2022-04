Marco Fabián sueña con estar en Catar 2022 con la Selección Mexicana

Para Marco Fabián, acudir al Mundial de Catar 2022 no es algo imposible, pues aseguró que seguirá trabajando con el Mazatlán para renovar su contrato y, de este modo, pelear por un lugar en la Selección Mexicana.

“Son situaciones que hay que seguir soñando y apoyando, esté dónde esté siempre me voy a considerar para la selección. Nunca voy a dejar de soñar hasta el día que me retire o deje el futbol”, afirmó Fabián en entrevista con TUDN.

“Sé que hoy en día hay otra situación, sé que hay mucho jóvenes, que hay muchos en mejor nivel, pero sigo estando dentro de una cancha de futbol y tengo experiencias que me han pasado como en el Mundial de Rusia, de Brasil, que en dos meses me subí a la lista y me gané el lugar”, agregó.

Asimismo, el centrocampista mexicano compartió que se siente cómodo con su nuevo club, por lo que al final de temporada, espera renovar contrato con el conjunto sinaloense.

“Es un tema muy importante porque estamos a nada del término del torneo. Sé que termino contrato y veremos qué pasa. Hemos trabajado muy bien, ellos están muy cotentos conmigo. Han visto el trabajo que he tenido, estoy muy contento aquí y hay que platicar”, declaró Fabián, que además, compartió que Mazatlán tiene como objetivos calificar a la Liguilla y salir de la zona baja para no pagar multa.