Reportan incendio a las afueras del estadio La Corregidora

Estadio Corregidora El incendio fue reportado alrededor de las 9:30 a.m. de este lunes

La mañana de este lunes se registró un incendio en las inmediaciones del estadio La Corregidora, casa de los Gallos Blancos de Querétaro.

Fue alrededor de las 9:30 de la mañana cuando se levantó un reporte sobre un incendio ocurrrido en la calle Cerro Blanco, colonia centro Sur de Querétaro, donde acudieron bomberos locales y personal de protección civil para controlar el fuego.

Aún se desconoce a ciencia cierta la razón que provocó el incendio; sin embargo, medios locales informaron que el fuego podría haberse originado en una bodega de plásticos que se encuentra justo a lado del estadio de Gallos.

#ElQueretano | #Bomberos atienden #incendio en las inmediaciones del estadio Corregidora, en la calle Cerro Blanco, colonia Centro Sur. pic.twitter.com/HlsvOmU1Yq — El Queretano Digital® (@ElQueretanoTw) April 18, 2022

Hasta el momento, no se ha reportado ningún herido y el club no se ha manifestado al respecto. Es importante mencionar que, el Club Querétaro fue sancionado por la Liga MX debido a los hechos acontecidos en el juego contra Atlas el pasado 5 de marzo, por lo que no podrán jugar con público en su estadio por lo menos durante un año.