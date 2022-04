Iker Casillas se muestra sin camiseta para presumir su cambio físico

El exguardameta español, Iker Casillas, ha dado mucho de qué hablar durante las últimas horas, luego de publicar una fotografía mediante sus redes sociales, mostrándose sin camiseta para presumir su cambio físico.

En la postal publicada, Iker Casillas se encuentra haciendo ejercicio, el cual ha sido parte de su vida durante muchos años, y hasta el momento, no lo ha dejado, aunque asegura que más allá del físico, lo hace por salud.

Hay que recordar que el legendario español sufrió un infarto en mayo de 2019, el cual lo llevó a retirarse profesionalmente, aunque sigue ligado al futbol, principalmente con el Real Madrid, equipo en donde fue ídolo.

“Compartir hasta la saciedad. Sin miedos. No tengo el cuerpo más musculado pero eso no me ha importado jamás. Me importa que quiero cuidarlo, y vamos a ello, por ese reto”, escribió en redes sociales.

Iker Casillas se convirtió en ídolo de muchos, gracias a su exitosa carrera, consolidándose como uno de los mejores porteros en la historia del futbol, siendo pieza clave con la Selección de España en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, donde su país se proclamó campeón.

Iker Casillas (Instagram)

