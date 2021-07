Iker Casillas se luce con empleados de taquería mexicana

El ex futbolista Iker Casillas pasó unas vacaciones en Quintana Roo y demostró que es un gran persona al realizar unos obsequios y dar una gran propina a los empleados de una taquería.

¡Atención! HEINEKEN México se afianza en el segmento “Ultra”

Conoce más de: Surface Hub 2S y APC Charge, el pizarrón interactivo que está revolucionando la vida digital

En su cuenta de Instagram, el español compartió unas fotos de su estancia en Akumal, donde acudió a un santuario que protege a la vida silvestre y a Cosme’s Taquería.

Italia y Argentina se podrían enfrentar en homenaje a Maradona

Roger Federer se baja de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

De acuerdo con ESPN, Casillas quedó muy satisfecho con la comida que consumió en el local y retribuyó dando unos regalos y una generosa propina.

“Me di cuenta ya cuando se estaba yendo porque a mí me regaló unas cosas. Unos tenis y ropa. Los tenis que traía él se los quitó y me los regaló. Me dio una bolsa de ropa que tenía, que era de la playa, porque estaba mojada. Se fue descalzo, de aquí se fue caminando”, declaró Jesús Geovanni al mismo medio.

Además de los regalos, Iker también dejó 800 pesos de propina, aunque no se especificó de cuánto fue la cuenta.