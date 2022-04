Magic Johnson cuenta su historia en una serie documental

El ex basquetbolista quiso contar su propia historia y no que otros lo hicieran (@magicjohnson)

Earvin Magic Johnson presentó este martes su serie documental que lleva por nombre ‘They Call Me Magic’ y que cuenta su vida bajo sus propios términos.

El ex basquetbolista busca marcar distancia de la serie ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’ que se transmite a través de HBO Max y que al parecer no muestra la historia tal y como fue.

“Algunos han intentado contar mi historia, mi propio camino, pero tenía que ser yo quien lo contara”, declaró Magic Johnson en conferencia de prensa.

“He crecido mucho haciéndolo porque he entendido cómo me ve el resto de la gente, ya sea como deportista, hombre de negocios, marido o padre”, comentó.

El 22 de abril Apple estrena They Call Me Magic. Ya tengo ganas de verlo. pic.twitter.com/3ufS0MabcS — Pablo Manzanelli (@manzanelli) April 13, 2022

La docuserie cuenta con la participación del ex entrenador Pat Riley, de Larry Bird —leyenda de los Celtics— y del ex presidente Barack Obama.

[ La importancia de cambiar a energías verdes ]

[ ¡Prepara las maletas para estas vacaciones! ]

‘They Call Me Magic’ constará de cuatro episodios y se transmitirá a través de Apple TV+ a partir de este 22 de abril

“A la gente le encantará “They Call Me Magic” porque conocerán de verdad la parte más personal de mí, que no es perfecta pero siempre he intentado actuar de la mejor manera posible”, agregó Magic Johnson.