Amalia Pérez sueña con que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se unan

Amalia Pérez es una referente e histórica del deporte paralímpico mexicano, gracias a su destacada carrera profesional, donde ha conquistado seis medallas paralímpicas: cuatro de oro y dos de plata, la última fue en Tokio 2020.

A sus 44 años de edad, Amalia Pérez tiene la mirada puesta en París 2024; sin embargo, no deja de lado el sueño de ver algún día los Juegos Olímpicos y Paralímpicos unidos, disputándose al mismo tiempo, pues considera que eso también sería inclusión.

“Sueño con que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se conjunten, que sean las mismas fechas, que se una el deporte convencional con el paralímpico, estamos al tú por tú” — Amalia Pérez

Este sueño no es nuevo en Amalia Pérez, pero se intensificó tras el reciente Abierto Mexicano de Atlixco 2022, donde el deporte convencional y el paralímpico participó al mismo tiempo.

La originaria de la Ciudad de México no solo se prepara para sus próximas competencias, sino también lo hace para continuar como entrenadora, pues externó su deseo por impulsar a las nuevas generaciones, donde también ya está su hija de 18 años, quien ya incursionó en el levantamiento de pesas.

“Quiero seguir apostándole al deporte para las nuevas generaciones. No busco su futuro, sino su presente” — Amalia Pérez

SU ILUSIÓN: PARÍS 2024

Amalia Pérez desconoce si París 2024 podrían ser sus últimos Juegos Paralímpicos, pues considera que eso dependerá de muchos factores, pero no es algo que le preocupe, pues está enfocada en seguir siendo una referente del deporte paralímpico en México y dejar huella.

Amalia Pérez (MEXSPORT)

“Mi sueño es llegar a París 2024. Si llegara a buscar una nueva justa paralímpica, dependerá de mi salud, lo más importante es eso, mi cuerpo. No me quiero quedar limitada, he visto pasar muchas glorias y leyendas que después son olvidados, pero no me gustaría quedar olvidada. Quisiera romper brechas y barreras”, añadió.

Finalmente, Amalia Pérez considera que no se sentirá afectada por el corto ciclo rumbo a ParÍs 2024, pues será de tres años y no cuatro, como comúnmente, debido a la postergación de los últimos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, que debieron realizarse en 2020, pero por la pandemia del Covid-19, fueron en 2021.

“Para nosotros al terminar Tokio 2020, ya iniciaba París 2024. Sí merma, pero eso te genera mayor compromiso, para un deportista no hay descansos. Es menor el tiempo, pero todos estamos en las mismas circunstancias, todos tenemos el mismo tiempo para poder prepararnos. A pesar de que es menos el tiempo, sé que puedo superar ese reto”.

