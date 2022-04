Xavi: “Somos realistas, la Liga es prácticamente imposible”

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que son «realistas» y que conquistar el título de LaLiga Santander está «prácticamente imposible», pero ha apelado a centrarse en afianzar la segunda posición este domingo en el Camp Nou ante el Rayo Vallecano en el aplazado partido de la vigésima primera jornada.

«Nos estamos jugamos mucho, la ‘Champions’ y la segunda plaza. Somos realistas, LaLiga es prácticamente imposible. Queremos mejorar las sensaciones; en febrero y marzo fue excelente, pero hemos bajado un poco en cuanto a juego. Si recuperamos estas sensaciones, estaremos más cerca de los resultados. Intentaremos jugar lo mejor posible para acabar con buenas sensaciones y acabar lo más arriba posible, que siendo realistas, es en el segundo puesto», declaró en rueda de prensa.

En este sentido, reiteró que es «una gran oportunidad». «Es una ocasión de oro para afianzarnos en la segunda posición. Será un rival complicado, con personalidad, que aprieta, Iraola es un muy buen entrenador. Tendremos que salir de la presión alta que nos harán y que tanto nos costó ante la Real Sociedad, y deberemos ser contundentes en las primeras ocasiones de gol que tengamos. Queremos afianzar la ‘Champions’ y la segunda posición», afirmó.

También opinó del optimismo de Joan Laporta y de las declaraciones de Dani Alves, que aseguró que la remontada en LaLiga no será posible porque los fichajes llegaron en invierno.

«Yo soy muy positivo, pero el ‘presi’ me supera. Matemáticamente no está perdida, pero está muy difícil. Estamos luchando desde noviembre con el Madrid, pero nos ha dado para competir en las competiciones del ‘ko’, necesitábamos un poco más de tiempo y de paciencia. Me aplico yo la paciencia. Este año no hemos llegado a competir, y lo que dijo Alves es una hipótesis. Desde noviembre estaríamos a dos puntos del Madrid, pero eso es irreal. También hemos pasado del noveno al segundo puesto», subrayó.

Además, el técnico catalán bromeó al comparar la situación del Barça con géneros literarios, coincidiendo con el día de Sant Jordi. «Hay momentos de todo. Ha habido momentos de ciencia ficción, como el 0-4 en el Bernabéu; situaciones de luchar por títulos, pero no los hemos conseguido; también de terror, como el brote COVID-19, jugadores lesionados, o cuando íbamos novenos en la clasificación. Es nuestra realidad», expresó.

«Estamos en la era ‘post Messi’, que ganaba partidos por sí solo, y debemos tener mucha paciencia. Fui el primero en aspirar a ganar títulos, no se ha dado la situación y el año que viene nos tendremos que reforzar. Tenemos que ser realistas, tener calma y paciencia. Sin Messi no está siendo fácil. La actitud del equipo está siendo encomiable», continuó. «Al Manchester United le está costando volver y no se clasifica para ‘Champions'», comparó.

Sobre el estado físico del central Gerard Piqué, explicó que jugar o no «dependerá de sus molestias». «Lo llevamos gestionando dos o tres meses. Aguantó 80 minutos a un nivel espectacular. Veremos mañana las sensaciones, hoy no ha podido entrenar prácticamente con el equipo, lo vamos trampeando y gestionando. Si tiene buenas sensaciones y está al 100%, jugará», aclaró, antes de hablar de Ansu Fati. «Si todo va bien, esta semana entrena con el grupo y si todo va bien estará para el siguiente partido contra el Mallorca», añadió.

Sin embargo, no desveló si dará descanso a Ferran Torres. «Cada persona y cada jugador tiene fatiga diferente, y vemos sus datos en cuanto a cansancio o esfuerzos. Nos lo jugamos todo, pensar en hacer rotaciones es secundario. Dependerá de las sensaciones, pero Ferran es muy importante, marque o no, hace muchas cosas bien», manifestó.

Por último, Xavi alabó la «grandísima temporada» que están haciendo el Rayo y Andoni Iraola, a pesar de que en estos momentos siguen peleando por la permanencia. «Se clasificaron para semifinales de Copa. Iraola está haciendo un trabajo espectacular, tenemos amigos en común que me dijeron que trabajaba muy bien. Está siendo la revelación, ya le conocí en la selección, es muy buen tío. Es valiente, tiene variantes en el estilo de juego y le está sacando un rendimiento al Rayo, a pesar del bajón de la segunda vuelta», finalizó.

