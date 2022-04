“El deporte que no piensa en adaptarse, tiende a morir”: Horacio de la Vega

A poco más de tres años de tomar el cargo y después de solventar la pandemia que golpeó a la Liga, Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, busca llevar al rey de los deportes a un mayor público, generando alianzas y apostando por cambios radicales en los juegos, como los partidos a siete entradas entre martes y miércoles.

Y aunque reconoce que son apuestas arriesgadas, De la Vega afirma que todo es con el objetivo de hacer más atractivo un producto y adaptarse a la forma en la que el aficionado consume el deporte actualmente.

¿Qué podemos esperar de la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol?

— Va a ser una gran temporada, dinámica, agresiva en muchos sentidos y con un alto impacto de espectáculo con las figuras que han traído los distintos equipos. La alianza estratégica con los patrocinadores nos va a llevar y catapultar a tener una mayor interacción con los aficionados. Ahora vamos a aprender sobre la alianza con Caliente, en donde vamos a aprender cómo tener un alto impacto.

¿Cómo lograr que los aficionados y los patrocinadores apuesten por la LMB?

— Este es un círculo virtuoso, ya tenemos algunos patrocinadores en la Liga que son muy importantes en el país y lo que buscamos es tener credibilidad, y una distribución mucho más integral que nos ayude a crecer. Eso ayuda a que los aficionados estén en los estadios, y que haya empresarios y gobiernos que quieran tener béisbol en sus plazas.

¿Cómo lograr que la LMB compita con otros deportes y otras formas de entretenimiento?

— Siendo agresivos y claros con lo que buscamos y ofrecemos al aficionado. Hemos sido polémicos en temas disyuntivos, pero tenemos una clara visión de lo que puede ofrecer el béisbol mexicano en un mediano y largo plazo. Ahora, la captación de nuevos aficionados es mandatoria. Hemos visto que el béisbol es un deporte muy completo en estadísticas, en simplicidad, en consistencia y que te brinda una gran experiencia. No hay deporte en el país... que además del número de juegos que te ofrece esta liga, con 900 juegos al año, es un deporte que brinda una gran variedad de cosas como en espectáculo, en gastronomía, en ambiente familiar y es algo que vamos a seguir posicionando para seguir creciendo.

¿Qué opina de las críticas que se han recibido ante los cambios en los juegos, como el instaurar partidos a siete entradas?

— Le pedimos confianza a cada aficionado, que esto es una decisión que puede ser benéfica. Está probado que los juegos a siete entradas son muy competitivos, ya que cuentan con diferencias no mayores de una a tres entradas en el 70% de estos juegos, y no fue una idea que se nos ocurrió a uno, fue una idea en conjunto con todos los dueños. Sabemos que es una decisión polémica, pero lo que es un hecho es que deporte que no esté pensando en adaptarse como producto de televisión, tiende a morir. Ejemplos como el box, que pasó de 15 a 12 rounds, o el voleibol, en el cambio de saque, y el béisbol tiene que migrar a ser un producto aún más comercial. En inversión como liga sabemos que llegar a televisión es la verdadera apuesta. Somos la primera liga en el mundo que lo hace, y podemos recibir críticas, pero estamos listos para eso y también, en caso de un error, sabremos corregir.

Horacio de la Vega Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Beisbol (Alejandra Mejía Arzate)

¿Qué otras propuestas hay para el aficionado joven?

— Buscar que el juego sea más rápido, no hay forma de que un deporte en la actualidad dure más de tres horas, no solo porque complica su retransmisión y eso provoca la salida de muchos fanáticos. Otra es la repartición de los juegos en ochos televisoras, ahora llegamos a puntos en los que no había esta difusión y trayendo jugadores ex-Grandes Ligas para que haya más espectáculo.

¿Qué puede decirnos sobre la posible llegada de equipos como Chihuahua y Ciudad Juárez?

— Aún no podemos confirmar el cambio de franquicia de Aguascalientes a Chihuahua, pero la apuesta es crecer como liga y llegar a 20 equipos es un gran proyecto que le puede dar más visión a la liga.

