“En Chivas no me dejaron jugar”: Oribe Peralta

Orine Peralta fue jugador de las Chivas durante los últimos dos años y medios de su carrera. El desempeño del atacante dejó mucho que desear durante cinco torneos dejó mucho que desear pero él asegura que “no lo dejaron jugar”.

El Cepillo afirma que siempre estuvo al 100%, pese a sus edad, pero no le dieron la oportunidad en el Rebaño Sagrado.

“Era una espinita que tenía clavada (no haber debutado en Liga en su primera etapa). Sabía que no iba a ser lo mismo por el ritmo de competencia, no era la misma edad; pero después yo estuve siempre al 100 por ciento, con toda la disposición de jugar y no me dejaron jugar. Siempre estuve disponible y jamás hubo una oportunidad”, declaró a TUDN.

Durante este periodo, Peralta disputó 37 partido y apenas consiguió dos anotaciones. Números muy lejos de lo hecho en otros equipos como en América donde hizo 73 goles y 98 con Santos.

Peralta también recordó su estadía con las Chivas en 2005, cuando le tocó el despido de Óscar Ruggeri y la venta del equipo a Jorge Vergara.

“Justo había cumplido 18, llego en enero, estaba Ruggeri. Estuve entrenando con una tercera y lo que restaba el torneo, como no estaba registrado ante Federación podían hacerlo en cualquier momento. Pensé que sí iba en serio, pero corren a Ruggeri y el equipo lo iban a vender; entonces el que era dueño del equipo les dice a los de Cesifut que me lleven porque puede ser que me quede y no les paguen lo que iba a costar”, contó.

Oribe Peralta dejó al Guadalajara en noviembre de 2021 y al no encontrar equipo, anunció su retiro del futbol el 12 de enero de 2022.

