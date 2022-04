Jugador de Pumas toca la copa de la Concachampions

A Meritao se le olvidó que la copa se ve, pero no se toca (Adri√°n Mac√≠as/Adri√°n Mac√≠as)

Si hay una consigna que se debe respetar cuando se va a disputar cualquier final es no tocar la copa antes de tiempo, pero parece que Higor Meritao no la conoce o no le importa.

Previo al arranque de la final de ida de la Liga de Campeones de la Concacaf, entre Pumas y Seattle Sounders, el jugador de los felinos desafió la suerte.

Al entrar al campo del Olímpico Universitario, el brasiles pasó junto al trofeo de la Concachampions y decidió tocarlo con la mando derecha.

Habrá que ver si la acción de Meritao no le trae la mala suerte a los Pumas o por ser el juego de ida no afecta tanto al club mexicano.

Los universitarios disputan una final de la Concacaf por primera vez desde 2005. En aquella ocasión perdieron ante el Saprissa de Costa Rica. La final de vuelta con el club de la MLS será el próximo miércoles en casa del Seattle.

[ Conoce Cashi más que efectivo®, el pago fácil y vanguardista ]

[ 3 razones importantes por las que debes renovar tu espacio ]