Rafael Márquez niega que bloquearan a Cuauhtémoc Blanco en Alemania 2006

México acudió al Mundial de Alemania 2006 bajo el mando de Ricardo La Volpe y la gran polémica que rodeó al conjunto tricolor fue la ausencia de Cuauhtémoc Blanco, quien en ese entonces vivía uno de sus mejores momentos futbolísticos.

A lo largo de los años, Blanco ha mencionado que no fue convocado a la Copa del Mundo por su mala relación con La Volpe y por un grupo de jugadores que lo bloqueó.

Sin embargo, Rafael Márquez aseguró en el podcast Mother Soccer que Cuauhtémoc “tiene mala memoria” y que incluso lo respaldaron.

“En esa parte de cuando, dicen o más bien, el mismo Cuauhtémoc (Blanco) dice que un grupo de nosotros también decidió que él no fuera al Mundial (Alemania 2006), yo creo que él se equivoca, y yo creo que tiene hasta mala memoria, porque en alguna ocasión con Sven-Göran Eriksson él era un jugador muy importante y también pasó una situación en la cual nosotros intercedimos por él para que se quedara en la Selección y no tuviera una reprimenda más grande de la que fue y que tal vez muchos no supieron”, contó el ex capitán del Tricolor.

“En ese sentido también en 2006 todos sabíamos la historia que tenía con La Volpe, desde que jugaban en contra, de las acciones que tomó Cuauhtémoc faltándole al respeto a Ricardo y Ricardo a él, una relación que no iba a llevar a ningún sitió y que La Volpe tomó la propia decisión”. agregó el ex futbolista.

La Selección mexicana cumplió en Alemania 2006 al avanzar a octavos de final, después de vencer a Irán, empatar con Angola y perder con Portugal; para finalmente se eliminado por Argentina; sin embargo, muchos le recriminaron a Ricardo La Volpe que no llevara a Cuauhtémoc Blanco.

