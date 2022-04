Ricardo Salinas perdona a David Faitelson tras nostálgica publicación del periodista

Todo parece indicar que el pleito entre Ricardo Salinas y David Faitelson, ha llegado a su fin.

Y es que tras unas polémicas declaraciones del periodista de ESPN en entrevista con el Escorpión Dorado, se desató un conflicto en redes con el dueño de TV Azteca que, incluso, llegaron a tocar temas legales.

Pero todo eso ha quedado en el pasado, pues la paz comenzó cuando Faitelson, publicó una foto en Twitter donde se observa al equipo de Azteca Deportes hace algunos años.

“La prueba de que yo “sí jugué”… Quizá no tendríamos el reconocimiento del americanismo; quizá no seríamos el “equipo favorito” de la 4T y quizá la comunión de nuestro vestidor no haya sido la mejor de todas, pero de que jugábamos, jugábamos…!”, publicó en primera instancia el comunicador.

Posteriormente, Faitelson retomó la publicación para expresar su nostalgia a Ricardo Salinas, asegurando que ese equipo de periodistas, es el mejor que haya tenido el empresario.

“Don Ricardo Salinas, saludos, perdone usted, otra vez yo. Es difícil “silenciarme” y ando algo nostálgico. Le dejo la postal del mejor equipo del que usted haya sido dueño jamás. Faltan Martinoli y Luis Garcia. Nada que ver con Morelia, Veracruz, Mazatlán. Este ganaba y arrasaba”, escribió el comunicador.

Tras esta pulicación, el dueño de TV Azteca se manifestó al respecto y otorgó el perdón a quien fuera su trabajador hace algunos años. “Jajaja OK te perdono”, respondió Salinas con un emoji de risa.