“Voy a demostrar la calidad de luchador que soy”: Villano IV

Hay máscaras en la lucha libre mexicana que han dejado huella entre los aficionados y una de ellas es la de los Villanos. Y ahora el Villano IV vuelve a los magnos eventos, al ser parte de la primera noche de Triplemanía 30, en donde será parte de la Ruleta de la Muerte, en donde estarán en juego ocho máscaras icónicas.

Pero, a pesar de las lesiones, la experiencia del Villano juega a su favor y sobre todo, el volver a demostrar que el legado de su familia y su férrea técnica lo pueden ayudar a salir avante en el estadio de los Sultanes el próximo 30 de abril.

¿Cómo ha sido su preparación para su lucha en Triplemanía 30?

Había sido complicado estar en los gimnasios, pero ahora día con día estoy alistándome. Yo practico la acupuntura y ahora estoy dejando de atender a algunos pacientes para darle prioridad a lo que debe de ser la lucha libre. La lucha siempre ha ocupado un lugar muy importante, pero en esta ocasión aún más. Me levanto, como, y sueño con lucha libre y sobre todo con el compromiso que tengo este 30 de abril.

¿Cómo se siente de regresar a un evento estelar como el de este 30 de abril?

Estoy emocionado y motivado. Con la responsabilidad de ocupar un lugar tan importante en una cartelera y que sea de las luchas más importantes del programa, te crea ese sentimiento de que es algo grande. Hay un gran compromiso y sobre todo un gran reto.

Hablando de retos ¿Cómo se siente de enfrentar a L.A. Park en esta lucha de la ruleta de la muerte?

Me siento bien, siempre existe esa presión al subir al ring, sea el rival que sea. El que la gente lo apoye es bueno, que la gente que lo vea como un lógico vencedor, me parece exagerado. Y aunque no es de Monterrey, pero lo arropan como si fuera de allá. Eso no me afecta, es más, me motiva, ya que esa gente que no me conoce, que no conoce al Villano IV, está listo para demostrarle la calidad de luchador que soy.

¿Cuál será la estrategia del Villano IV para esta importante lucha?

Sin revelar mayores detalles para darle una sorpresa al rival, ahora estoy enfocado en la condición física e ir incrementando mi fuerza y velocidad. Lógico, tengo lesiones que no me permiten hacer ejercicios específicos, pero eso también es un papel clave. Ahora tengo que analizar como aumentar mi velocidad, fuerza y potencia física para dar una gran lucha en el cuadrilátero.

¿Cómo afrontar que puede ser el menos favorito en su reyerta ante L.A. Park?

La presión psicológica y física también es factor. Trato de que no me afecte que la gente no me apoye. Antes, en donde los Villanos se paraban, la gente nos apoyaba, y ahora, al no tener tanta actividad, es lógico que no me conozcan y apoyen a L.A. Park. Pero ya quiero que llegue el día, para demostrarles quien es el Villano IV. La lucha libre te quita tu integridad física, pero estoy buscando llegar en la mejor condición. Ya no es contra quien vaya. La idea es ganar este 30 de abril y que los que se queden que se hagan bolas. Pero lo que más me importa es dar una excelente lucha, ya que tengo un rival reconocido como uno de los mejores y es a la medida, será un gran agarrón.

¿A quién le dedicaría el triunfo en el estadio de los Sultanes?

Yo me estoy preparando para llevarme la victoria en esta lucha y se la quiero dedicar a muchas personas. Soy tan afortunado que he tenido tantas personas que me han ayudado para llegar a donde estoy, en este gran evento. Sería primero a Dios, a mis padres, a mis hermanos los Villanos I, II y III, además de a mi esposa e hijo, el más chico. Voy a dar lo mejor de mi para llevarme la mano en alto.

¿Hay alguna rival de esta ruleta con el que quisiera enfrentarse?

Si yo tuviera un mano a mano sería con L.A. Park, en un duelo directo. Aunque todos son muy buenos, pero él sería una garantía. Además de un duelo con Blue Demon Jr. o Último Dragón, un mano a mano directo máscara con máscara.

¿Cuál es legado de los Villanos para la lucha libre mexicana?

Mi padre siempre nos inculcó que la lucha libre debe ser un deporte visto con respeto, por que lo haces arriba es con un respeto al público. Y la mejor forma de hacerlo es con una preparación en el gimnasio para que, cuando estés arriba, entretengas al público y, sobre todo, mostrarle que es un deporte duro y fuerte, como cualquier deporte de contacto. Además de ser valiente, ser arriesgado, ser temerario, lejos de lo que ahora se ve y de lo que la gente cree saber ahora sobre la lucha libre. Para mis hermanos y para mi es que la lucha libre no es un juego, ese sería el legado de mi padre Ray Mendoza y de los Villanos. Y sobre todo que no se vea como algo actuado o coreografiado, pero esto es un deporte serio.

¿Cuáles son las luchas de la Ruleta de la Muerte en Triplemanía?

Villano IV vs L.A. Park

Blue Demon Jr. vs Rayo de Jalisco Jr.

Psycho Clown vs Canek

Último Dragón vs Pentagón Jr.

