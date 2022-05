Canelo Álvarez revela cuánto ganó en su primera pelea profesional

Saúl Canelo Álvarez es considerado por muchos el mejor boxeador libra por libra de la actualidad y sin duda es uno de los mejores pagados.

Sin embargo, no siempre fue así e incluso se podría considerar que estuvo muy mal pagado por su primera pelea.

El Canelo reveló en entrevista con DAZN que la paga por su primer combate apenas fue de 800 pesos mexicanos, algo así como 40 dólares.

“Gané 800 pesos mexicanos por esa pelea, Tuve que pagar la mitad de eso en boletos, porque mi familia es muy grande y querían verme pelear”, dijo.

[ Compras, comida y hasta vacunas, Laredo el destino favorito de los viajeros mexicanos ]

“Solamente me pagaron la mitad del dinero correspondiente por mi primera pelea. Me encanta el boxeo, y nunca lo había hecho a cambio de dinero. En ese entonces, yo tenía otros trabajos. Estaba solo. No tenía hijos, no debía mantener nada y trabajaba. No necesitaba el dinero. Solamente quería pelear”, agregó el pugilista.

El panorama del Canelo ha cambiado mucho desde aquel lejano 2005. Este 2022 sostendrá tres peleas por las que recibirá 160 millones de dólares en total, es decir, 53 millones por cada una.

El primer compromiso del tapatío será este 7 de mayo, cuando enfrente al ruso Dmitry Bivol, campeón de los semipesados de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en Las Vegas.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV