Chicharito Hernández ya contempla su retiro

Javier Chicharito Hernández reconoció por primera vez en público que ya visualiza su retiro del futbol profesional, pero que esta se dará a un mediano plazo.

“Sí me veo (retirado) a un mediano plazo, sería lo más congruente que podría decir. A largo plazo, me imagino unos 10 o 15 años, yo creo que el cuerpo ya no me daría. ¿Quién sabe? Tengo 33, sí me da mi cuerpo, me está respondiendo de la manera que tiene que responder, porque también soy una persona muy exigente conmigo mismo”, declaró este lunes en conferencia de prensa.

Chicharito Hernández hizo énfasis que su retiro dependerá mucho de si su capacidad física se ve mermada por la edad y que en caso de que así sea, dará un paso al costado.

“Entonces, si no me siento o si mi cuerpo no me está respondiendo de la manera que creo que puede estar, sería un buen momento para que otro compañero pueda tomar mi lugar. La verdad no lo sé, pero sí me veo a mediano plazo, aunque quién quita, uno nunca sabe, acabando esta temporada me retiro o a lo mejor nos seguimos entrevistando durante 10, 20 años, uno nunca sabe”

Chicharito reconoce que sufrió depresión

El máximo anotador de la Selección mexicana sorprendió al confesar que sufrió depresión por ser alguien que no era.

“”Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo. Lo que me llevó a la depresión fue tocar fondo y aceptar que había un vacío existencial que nunca voy a llenar”, comentó.

“Chicharito” @CH14 detalla el momento en que entró en depresión y cómo logró salir de ese momento🇲🇽⚽️. pic.twitter.com/c3D8J7xDAl — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) May 2, 2022

También señaló que sus dos hijos fueron fundamentales para salir de esa crisis. “Me ayudaron muchísimo mis hijos, no tenía de otra más que amarme para que puedan ver la mejor versión de su padre. Mis hijos me dijeron cab... o le chin... o te amas o le das con todo para que de verdad tus hijos, mi hijo y mi hija puedan ver a su padre lo más pleno, lo más trabajado, lo más humano y lo más entregado posible”, contó.

Javier Hernández está disputando su tercera temporada con el Galaxy y en la actual campaña suma cinco goles en un nueve partidos. El atacante mexicano acudió a su natal Guadalajara para realizar una donación de 10 mil dólares, a nombre propio y de su equipo, al albergue infantil ‘Los Pinos’.

