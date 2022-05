“Los retos son los que me mantienen vivo”, Canelo Álvarez

Saúl ‘Canelo’ Álvarez comenzó una de las semanas más importantes en su carrera, al arribar oficialmente al MGM Grand de Las Vegas, Nevada, en donde se enfrentará al ruso Dmitry Bivol por el título de peso semicompleto de la OMB.

En su llegada, Saúl Álvarez agradeció el apoyo del público en una nueva aventura que tendrá en la “ciudad del pecado”.

“Me siento muy contento, siempre me reciben muy bonito. Estábamos contando las veces que hemos venido a Las Vegas y han sido, con esta ocasión, 16 veces. Estoy muy feliz y agradezco su apoyo”, afirmó.

Por otra parte, habló sobre lo que representa volver a estelarizar una función dentro del fin de semana del 5 de mayo.

“Es motivación y reto. Es una parte de mi vida ya, y lo tomo así. Es una motivación el seguir haciendo historia. Amo el boxeo, amo lo que hago y eso es lo que me genera seguir haciendo historia”.

Además, habló de lo que se espera para este sábado, cuando se vea cara a cara ante Dmitry Bivol.

“Los retos son los que me mantienen vivo. Me gusta la adrenalina, me gusta ser competitivo.

Voy a dar lo mejor de mí, voy a entregar todo arriba del cuadrilátero y obviamente un triunfo para todo México”, sentenció.

Canelo Saúl Álvarez está listo para un nuevo reto, ahora ante Dmitry Bivol (Matt Thomas/Getty Images)

Mientras que Dmitry Bivol, con una gran seguridad, aseguró que está listo para el reto de defender el cinturón que ostenta desde 2017.

“Confío en mis habilidades. Tengo toda la confianza en mi habilidad en el cuadrilátero. Respeto la habilidad del Canelo y la opinión de todo el mundo. Es un gran boxeador, pero estoy aquí para demostrar el boxeador que soy”.

“Estoy confiado en que puedo hacer una gran pelea, estoy listo para defender mi título en Las Vegas y darle al público una gran pelea”, señaló.

