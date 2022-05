‘Estoy enfocado en Bivol, después veremos qué pasa”: Canelo Álvarez

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se alista para un nuevo reto, cuando se enfrente a Dmitry Bivol por el título de peso semicompleto de la AMB, pero, a pesar de ser considerado el mejor libra por libra, no se confía del rival.

En conferencia con los medios previo a su función de este fin de semana, Saúl Álvarez destacó las cualidades de Bivol, además de que lo considera entre los mejores peleadores del mundo.

“En el top 5. Es un rival sólido en las 175 libras, un rival que se mueve muy bien, tiene muy buen jab. Es muy fuerte e inteligente. Va a ser una pelea complicada. No me importa la estatura. Uno tiene que ver las habilidades boxísticas, eso es lo que importa”, dijo.

Al ser señalado por una posible pelea con Golovkin, Canelo afirmó que solo está enfocado en lo que viene este 7 de mayo. Aunque si señaló que existe un acuerdo para una trilogía con el kasajo.

“Estoy enfocado en esta pelea, con Dmitry Bivol y ya después veremos qué pasa. No sabemos, hay que ver que es lo que más conviene. Hay un acuerdo que hicimos y tenemos un contrato para este año. Lo que tenemos que hacer, se hace. Lo que más convenga, a mí no me importa”, señaló.

Canelo Canelo Álvarez se alista para buscar un nuevo triunfo | Matchroom Boxing

Por otra parte, no tomó a mal que toda clase de peleadores, incluyendo a los de las artes marciales mixtas, quieran pelear con él.

“Está bien. Es un honor para mí estar en esta posición en la que todos quieren enfrentarme”.

Además, habló del significado de estar nuevamente en Las Vegas, en una función muy especial como lo es, la del fin de semana del 5 de mayo.

“Significa mucho, sobre todo el estar en la función del 5 de mayo. Estoy contento de estar aquí representando a mi país en fechas tan importantes”, señaló.

Canelo Álvarez señaló que tiene en la mira volver a pelear en México, algo que no sucede desde el 2011.

“Es más probable que pelee en México, a finales de año. Tiene que ser una pelea de campeonato del mundo, tengo que llevar algo grande a mi país”.

