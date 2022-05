VIDEO: Aficionada rompe en llanto al conocer a Edinson Cavani

Edinson Cavani tuvo un gesto amable con una aficionada del Manchester United que rompió en llanto luego de conocer al futbolista uruguayo.

Se trata de Lola Eastwood, una joven que funge como capitana del equipo de futbol Miss Kick, quien es gran seguidora de los Red Devils y no ocultó su emoción al momento de conocer a su ídolo.

El momento fue compartido por la propia aficionada en sus redes sociales, quien expresó su admiración a Cavani y aseguró que el jugador superó sus expectativas gracias al amable comportamiento que tuvo con ella.

“Edinson, te amo. Rara vez me quedo sin palabras y estoy luchando por procesar todo lo que sucedió en los últimos días. La gente dice que no conozcas a tu héroe, pero Edinson se opuso totalmente a esto y me entregó todo su corazón. El tiempo que pasó conmigo no tuvo precio y fue como si todos mis sueños se hicieran realidad en ese mismo momento”, escribió la aficionada en su cuenta de Instagram junto a una fotografía que muestra el momento en que conoció al uruguayo.

“Estaba tan nerviosa por conocer a Edi en caso de que no cumpliera con mis expectativas, en cambio, las superó. La forma en que me consoló me derrite cada vez. He fantaseado con este momento durante tanto tiempo y ahora que sucedió, no puedo creer que sea la vida real”, agregó la aficionada.

Cavani, es uno de los máximos goleadores de la Selección de Uruguay y Catar 2022, apunta para ser la última justa mundialista del ex jugador del París Saint Germain.