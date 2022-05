Canelo vs Bivol: ¿Dónde y a qué hora ver la pelea?

Tras un 2021 en donde Canelo Álvarez se consagró como el mejor boxeador del año, al convertirse en el primer campeón indiscutible mexicano y arrasar con la división de los pesos supermedianos, ahora se ha puesto un nuevo reto, el cual implica enfrentarse a un peligroso rival.

Saúl Álvarez, guiado por el hambre de hacer historia en el boxeo, quiere desbancar a un nuevo monarca, en un terreno que ya exploró en alguna ocasión, después de que en 2019 se llevó a casa el título de las 175 libras al vencer de forma contundente a Segey Kovalev.

Y mostrando que es la figura de las fechas importantes, el tapatío se apodera nuevamente del fin de semana del 5 de mayo para llevar la fiesta a su segunda casa, la ciudad de Las Vegas, en donde ha regalado algunos de sus mejores triunfos como los conseguidos ante Sugar Shane Mosley, Alfredo Angulo, Miguel Ángel Cotto, Gennady Golovkin y Caleb Plant.

Canelo Saúl Álvarez y Dmitry Bivol viven un intenso careo (Ethan Miller/Getty Images)

Aunque esa ciudad también le trae recuerdos amargos, al sufrir la derrota ante Floyd Mayweather Jr., en 2014, y el empate en la primera pelea ante GGG, en 2017.

Mientras que Dmitry Bivol, considerado como uno de los mejores de la división, al sumar 10 defensas consecutivas de su corona, está listo para arruinarle cualquier plan al mexicano.

Bivol, con una amplia trayectoria como amateur, cuenta en su historial de triunfos a nombres interesantes como Joe Smith jr. y el canadiense Jean Pascal, por lo que no será una tarea sencilla.

El ruso, de 31 años, y sin ser un gran conocido para el público, tanto mexicano como el estadounidense, tiene en sus manos cuenta con el poder y las cualidades encima del ring para complicarle la vida al tapatío, con el objetivo de mantener su marca invicta como profesional.

Y aunque no ha logrado un nocaut desde 2018, eso no significa que no tenga poder. De hecho puede lastimar mucho a sus rivales debido a su boxeo ordenado y precios, y es justamente lo que ha hecho en sus combates recientes. Dmitry Bivol quiere demostrar que aún no hay peleador que le pueda arrebatar su cinturón.

Con uno de los rivales más peligrosos en el camino, Saúl Álvarez busca continuar demostrando por qué es considerado como uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo, además de seguir escribiendo su nombre con letras de oro en la historia del pugilismo nacional.

Día: Sábado 7 de mayo del 2022

Hora: 22:00 horas

Canales de transmisión: ESPN | Azteca 7 | Canal 5 | Aquí en Publisport te traeremos todos los detalles

