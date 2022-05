Renae Cuéllar y Esmeralda Verdugo enfrentan todos los días el desafío de ser madres y futbolistas

Años atrás, hablar de maternidad y futbol a la vez era algo prácticamente imposible; sin embargo, gracias a la creación de la Liga MX Femenil en 2017, en la actualidad son temas que se pueden combinar y vivir en México. Tal es el caso de Renae Cuéllar y Esmeralda Verdugo, que no solamente tienen la dicha de desarrollarse como madres, sino también como futbolistas profesionales; ambas forman parte de los Xolos de Tijuana. En entrevista con Publisport , las jugadoras hablaron de lo especial y complicado que es ser madre y futbolista, pasiones que han sabido combinar.

¿Qué tan complicado es ser madre y futbolista profesional en México?

—Renae: Es algo difícil de explicar, me siento muy orgullosa y feliz. Puedo ir a entrenar y recoger a mi hijo en la escuela, también tengo el apoyo del club, me respalda. Es muy especial, siento que no hay algo que no pueda hacer, soy un ejemplo para mi hijo Romeo cada día, él me empuja cada día a más y anhelo ser la mejor en todo lo que haga, para que él lo vea, todo es para él.

—Esmeralda: La parte más difícil es cuando tenemos que viajar, cuando me tengo que ir lejos. Es difícil estar al 100 de los dos lados, pero sí se puede, se puede con mucha disciplina.

Renae Cuéllar y Esmeralda Verdugo

¿Qué te dijo tu hijo de que eres futbolista?

—Renae: Ya es más grande, me encanta esta edad porque ya sabe más. Ya sabe que soy profesional, siempre le está diciendo a sus compañeros de la escuela que yo juego para Xolos, que él también juega para Xolos. Cuando él está en el estadio siempre está feliz, siempre me manda un beso y me saluda desde las gradas. Él sabe que este es mi trabajo, cuando no estoy con él sabe que yo estoy trabajando.

—Esmeralda: Desde bien pequeña ella está superacostumbrada. Le tocó desde que tenía dos años el inicio de la Liga, ella lo ve muy normal, sabe que voy a jugar futbol y sabe que en dos días regreso. Siento que lo toma de forma madura, a pesar de estar muy pequeña, sabe que es mi trabajo.

¿Cómo has lidiado con la falta de apoyo de la Liga?

—Renae: No me tocaron los primeros años de la Liga, porque no se nos permitía a las mexicanas-americanas jugar, pero desde que yo llegué aquí ha habido un gran cambio, hay apoyo por parte del club, siempre me han tratado bien, aunque aún falta mucho más apoyo, ojalá se siga creciendo como país para apoyar a todas las futbolistas, a las que son mamás. Creo que seremos una gran Liga en algunos años.

— Esmeralda: Ha ido avanzando muchísimo, de principio estaba todo ese tema, que no nos pagan igual que al equipo varonil, pero ha ido mejorando muchísimo. Nosotras como jugadoras hemos demostrado que el futbol femenil puede dar mucho y puede demostrar que tenemos mucha visión en todos lados, se ha visto cuando se han llenado los estadios. La Liga ha mejorado muchísimo en pagos, en trato hacia las jugadoras, ya nos tratan como profesionales.

¿El salario en la Liga MX Femenil alcanza para la manutención de un hijo?

— Renae: Desde que llegué, Xolos me ha pagado muy buen dinero, puedo vivir bien con mi hijo, entonces no me ha tocado esta experiencia en esta Liga, aunque en otros países sí, me tocó entrenar a niños aparte para ganar más dinero para que pueda vivir. Qué bueno que está creciendo la Liga MX Femenil, aunque hay sueldos muy bajos que no se merecen, ojalá algún día sea como los hombres que ganan mucho dinero y podamos vivir muy cómodas.

—Esmeralda: La verdad yo sí, aquí en Xolos tengo un buen sueldo, no me puedo quejar la verdad. Está habiendo el apoyo, no sé si en todos los equipos sea así, pero aquí he tenido el apoyo tanto para mí, como para mi hija, para no estar batallando y estar lo mejor que se pueda.

¿Cómo es un día normal?

—Renae: Me despierto a las 5:15 de la mañana, tengo que tomar mi café antes del entrenamiento, debo comer algo ligero para que no me sienta pesada. Entreno con Xolos de siete a nueve, después entreno con mi esposo, estoy con él como una hora más, antes de que se vaya a trabajar, me baño, saco a mi perro y hablo con él, después como y voy a recoger a Romeo, hay veces que lo llevo a su entrenamiento o al parque, para que pueda jugar. Después regresamos a casa y estamos aquí. Me encanta ver la TV, cocino, baño a mi hijo, arreglo su ropa para el siguiente día, pongo mis cosas para el entrenamiento del siguiente día, ceno con mi esposo y mi hijo, también está mi mamá con nosotros. Trato de dormir no más de las 22:30, aunque hay veces que no puedo dormir porque Romeo no quiere dormir.

—Esmeralda: De repente es cansado, porque todos los días me tengo que levantar temprano, de repente sí peleo por hacer mis siestas para poder estar mejor, pero es bonito también; se me quita el cansancio cuando tengo que ir por la niña a la escuela, cuando estoy viviendo etapas que de pronto me perdía cuando estaba lejos de aquí, ahorita ya tengo un poco más de tiempo, puedo llevarla a mis entrenamientos, a mis partidos, entonces va mejorando también la Liga en este aspecto y mi niña también va disfrutando este proceso.

¿Siempre te visualizaste como futbolista profesional y mamá?

—Renae: No, Romeo no fue planeado y llegó durante mi temporada en Alemania, fue una gran sorpresa, pero durante el proceso cuando estaba embarazada yo seguí jugando dos o tres semanas más, después solo hacía los ejercicios que podía. Después de que lo tengo, regresé y fue muy difícil, mi cuerpo cambió, estaba más pesada, tenía que darle comida a mi hijo, fue una dinámica muy diferente, llegué a pensar que no podría volver a jugar, pero por fortuna tengo el apoyo de mi esposo, de mi familia y todos me han ayudado.

—Esmeralda: Sinceramente no, ninguna de las dos cosas. De principio no sabíamos si iba a llegar una liga profesional para el futbol femenil, lo veíamos muy lejos y mucho menos siendo mamá. De repente las dos cosas se dieron casi al mismo tiempo y es un reto importante para toda mujer, poder hacer las dos cosas, ahora que fui mamá, también es un sueño cumplido y ser futbolista profesional también. Son cosas muy bonitas pero que también debes saber manejar, porque son tus sueños.

