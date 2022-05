Ana Gabriela Guevara evita polémica con Paola Espinosa

Paola Espinosa anunció su retiro de los clavados a inicio de esta semana, y aunque aclaró que la administración de Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no influyó en su decisión, sí la calificó como la peor.

Guevara fue cuestionada sobre estos comentarios durante la presentación del primer festival deportivo ecuestre y la directora no entró en polémica. “No tengo nada que decir al respecto, entorno a sus dichos no hay nada qué decir”, comentó la exvelocista.

Pese a ello Guevara no menospreció la carrera que construyó Espinosa en los clavados representando a México. “Como representante del Gobierno decirle felicidades, gracias por lo que hizo y logró”, afirmó.

Ana volvió a ser cuestionada de los comentarios de la exclavadista y reiteró, “no tengo nada que decir”. El primer festival deportivo ecuestre se realizará durante dos fines de semana en Querétaro y fue impulsado por la Conade en conjunto con la Federación Mexicana de Polo, Charrería, Ecuestre y Rodeo.

