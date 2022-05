Mohamed Salah manda mensaje al Real Madrid: “queremos vengarnos”

El próximo 28 de mayo el Liverpool se medirá ante el Real Madrid, para disputar la gran final de la UEFA Champions League, en donde definirán al nuevo campeón de Europa, que le quitará la corona al Chelsea.

Mohamed Salah, delantero estrella del conjunto inglés, no pudo evitar recordar la final de 2018 que su equipo perdió ante el equipo merengue, duelo en donde tuvo que salir de cambio tras la lesión provocada por una falta del exzaguero blanco, Sergio Ramos.

Desde semanas atrás, el atacante egipcio no dudó en externar su deseo por enfrentar en la final al Real Madrid, pues tiene sed de revancha y en las últimas horas, les mandó un claro mensaje: “queremos vengarnos”.

“Recuerdo la última final ante el Real Madrid como si fuera ayer. Ahora llegamos bien, muy bien preparador y espero poder hacerlo, queremos vengarnos en la próxima final” — Mohamed Salah a beIN Sports

“Cuando dejé el campo en aquella final, fue muy triste para mí, pero tuve que aceptarlo y seguir adelante. Por eso ganamos la Champions League un año después”, añadió Mo Salah.

SE DECLARA EL MEJOR DEL MUNDO

Mohamed Salah no se guardó nada y señaló que “es el mejor”. “Si me comparas con cualquier jugador en mi posición, no solo en mi equipo sino en el mundo, te darás cuenta que soy el mejor”.

El delantero del Liverpool basó sus palabras en los números que ha dejado a lo largo de su carrera.

