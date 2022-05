Marcelo Flores elige a México por encima de Canadá e Inglaterra

Marcelo Flores por fin tomó una decisión y jugará únicamente con la Selección mexicana de futbol, desechando las opciones de Canadá e Inglaterra.

El joven de 18 años publicó un mensaje en sus redes sociales donde explicó la situación en la que se encontraba y el motivo de su decisión.

El Chelo contó que nació y pasó su infancia en Canadá, de donde es su madres y que considera a Inglaterra como su hogar, donde se ha consolidado como futbolistas. sin embargo, su padre le inculcó el amor por México y su futbol.

“Aunque he tenido la oportunidad de representar a varios países, siempre he optado por regresar a los campamentos de la Selección Nacional de México. Eso no es ninguna coincidencia. La realidad es que solo ha habido una Selección nacional en la cual me he sentido identificado. México me ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa aun cuando nuestro “hogar” esté a miles de kilómetros de distancia. La Federación Mexicana de Futbol me ha apoyado en diferentes facetas de mi desarrollo futbolístico, ha invertido en mi crecimiento y siempre ha respetado mi libertad de decisión. En ningún momento me he sentido presionado y eso es algo que valoro muchísimo”.

[ ¡Haz tu despensa y participa por un iPhone 13 Pro! ]

[ La mejor alternativa para ti: Samsung Galaxy S20 FE 5G ]

“Hoy escribo con el corazón y deseo comunicar algo que tengo algún tiempo sabiendo internamente y que creo que es importante que lo escuchen de mí directamente. Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional”, indicó Flores.

Marcelo también expresó su deseo de asistir al Mundial de Catar 2022, pero él mismo reconoce que él no decide eso, por lo que se enfocará en seguir trabajando con su equipo, el Arsenal, y con el mismo Tricolor.

Por último agradeció a los aficionados por su apoyo. “Gracias por todas sus muestras de cariño durante los últimos meses. No tengo la menor duda de que los fans de la Selección son los mejores del mundo. Son una afición, que al igual que yo, trascienden fronteras. Sentir su apoyo en México, en Estados Unidos y alrededor del mundo ha hecho de este proceso un por más fácil para mí. Me ha ayudado a reconocer dentro de mí el amor tan grande que le tengo a la camiseta que con mucha pasión seguiré portando y sudando de aquí en adelante. La camiseta que me llega de orgullo”.