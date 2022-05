“No escatimaremos en nada, saldremos con todo”: Miguel Herrera

Previo a enfrentar el partido de ida de las semifinales del futbol mexicano, en Tigres saben la importancia de tener mejor juego ofensivo para no verse en aprietos como lo hicieron en los cuartos de final.

Debido a esto, Miguel Herrera declaró que no se guardarán nada en esta eliminatoria contra el Atlas y que utilizarán todo lo que esté a su alcance para poder avanzar a la final del futbol mexicano.

“Jugaremos con todo, pero con nuestra idea, siendo ofensivos, buscando generar espectáculo, iremos a atacar, jugaremos a lo que sabemos, la idea es ganar este partido no vamos a escatimar en ninguna jugada”

“Lo vamos a jugar con el cuchillo entre los dientes, porque así se ganan está fases, con todo lo que nos dé el reglamento para usarlo, hicimos nuestro trabajo para estar en posición favorecedora, el torneo pasado nos eliminaron por posición en la tabla y avanzamos en cuartos por eso, si es necesario volverlo a utilizar, la utilizaremos " manifestó el “Piojo”

A pesar que en ambos juegos de cuartos de final los felinos sufrieron una expulsión, para el estratega el equipo no tiene ningún problema de indisciplina, señalando que las dos rojas sufridas fueron por jugadas accidentales en búsqueda del balón.

“La jugada de Aquino si es expulsión, pero él intenta quitar el pie, no va de mala leche, ni siquiera es un golpe seco, no tiene la intención de golpear, no es parte de una indisciplina, solo es intentar robar la pelota. La expulsión de Nico es igual, quiere robar la pelota y el defensor le gana por instantes el balón y mete la cabeza y se produce el golpe, en el equipo no hay indisciplina, el equipo está concentrado y metido en el juego”, concluyó el entrenador auriazul.