La racha que podría acabarse del futbol mexicano si Tigres no remonta al Atlas en la semifinal

Este Clausura 2022 podría significar ser el certamen que pondría fin a una seguidilla de torneos donde el futbol regiomontano hace acto de presencia en al menos una final de primera división ya sea varonil o femenil.

Desde el Apertura 2015, por torneo, al menos un equipo regiomontano, ya sea femenil o varonil ha estado presente en una de las finales del máximo circuito del futbol mexicano.

Ahora con Rayados eliminado, así como también las Amazonas y las Rayadas, el único equipo que todavía tiene posibilidades de seguir con la racha es Tigres, aunque con la goleada en la ida de las semifinales que le propinó el Atlas, luce complicado que la seguidilla siga viva.

“ Tenemos que salir a matar, esto todavía no se ha acabado”: Miguel Herrera

[ ¡Haz tu despensa y participa por un iPhone 13 Pro! ]

Estos han sido los equipos regios y los torneos que han llegado a la final de manera consecutiva:

AP 2015: Tigres vs Pumas (Campeón Tigres)

CL 2016: Rayados vs Pachuca

AP 2016: Tigres vs América (Campeón Tigres)

CL 2017: Tigres vs Chivas

AP 2017: Tigres vs Rayados (Campeón Tigres)

CL 2018: Tigres vs Rayadas (Campeón Tigres Femenil)

AP 2018: Tigres vs América

CL 2019: Tigres vs Rayadas (Campeón Tigres Femenil)

CL 2019: Tigres vs León (Campeón Tigres)

AP 2019: Rayadas vs Tigres (Campeón Rayadas)

AP2019: Rayados vs América (Campeón Rayados)

G 2020: Tigres vs Rayadas (Campeón Tigres Femenil)

G 2021: Tigres vs Chivas (Campeón Tigres Femenil)

Grita México A21: Rayadas vs Tigres (Campeón Rayadas)

*No se cuenta el CL 2020 porque no hubo Liguilla al no poder completarse por la pandemia.

*CL: Clausura *AP: Apertura

Por lo que si Tigres no remonta al Atlas de Guadalajara el próximo sábado 21 de mayo en la cancha del Estadio Universitario; Nuevo León perdería una racha de 12 torneos con al menos una Final de Liga MX de Primera División.