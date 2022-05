El día en que Valentín Elizalde encaró al Terrible Morales tras una fiesta

Erik ‘Terrible’ Morales tuvo grandes rivales dentro del cuadrilátero, pero el ex campeón del mundo también reveló una de las confrontaciones más extrañas en su vida, cuando se lio en una discusión con el fallecido cantante Valentín Elizalde.

En el último capítulo del podcast Un Round Más, en donde Morales comparte micrófonos con Marco Barrera, el también ex diputado habló sobre el malentendido que tuvo con el famoso “Gallo de Oro”.

Entérate Papa Francisco anuncia partido de homenaje a Maradona junto a Ronaldinho y Dani Alves

Sin dar a conocer la fecha de este evento, Erik Morales recordó una fiesta a la que fue invitado por José Ángel Ledezma “El Coyote”, y en donde uno de los artistas era el intérprete de canciones como ‘Vete Ya’.

“Cantaron varios artistas, entre ellos Valentín Elizalde, y entonces pasó el tiempo, como un año, y un día de repente íbamos mi otro compadre, el Cachorro Édgar; íbamos en el camino platicando de muchas cosas y en eso me dice ‘Valentín Elizalde está encabronado contigo’, y yo ‘¿no tengo el gusto, no lo conozco, ¿por qué?’, afirmó Terrible Morales.

Por si no lo viste VIDEO: Jugadora humilla a Neymar con increíble túnel

“Porque dice que lo bajaste del escenario de la fiesta del Coyote”, rememoró.

‘Le pregunté que cuándo pasó eso, yo no lo bajé, yo nomás escuché a los artistas y me retiré a la chingada porque yo no tenía el control y yo de “Güey, no fui yo”, dijo.

Erik Morales Foto: Getty

Entonces aclaró que en esa fiesta había cinco padrinos y habló con el ‘Gallo de Oro’, aclarando que no había sido du culpa de que lo bajaran del escenario.

“Se sentó en el piso y me dijo ‘yo estoy agüitado con usted’, y yo ‘dame permiso de contarte la historia: yo nomás llegué, escuché, no tengo el gusto de conocerte, me agrada tu música y me retiré. Éramos como cinco padrinos”, aseguró, mientras pasaron la velada con el cantante.

Valentín Elizalde fue uno de los intérpretes de música grupera más relevantes a principios de los años 2000, hasta su muerte en 2006.

Érik Morales terminó su carrera como boxeador en 2012, cuando cayó por nocaut ante Danny García, en Nueva York.