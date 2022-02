La razón por la que Marco Barrera deja el podcast con Terrible Morales

La relación entre dos leyendas del boxeo como Marco Antonio Barrera y Érik Morales parece haberse fragmentado, a pesar de tener un proyecto como el podcast nombrado ‘Un Round Más’.

Después de que en los últimos capítulos Barrera no estuvo presente, fue el mismo ex pugilista quién rompió el silencio.

En entrevista con el influencer Roberto Martínez, el ex campeón del mundo habló de su relación con Morales y como era trabajar con él en la realización del podcast.

[ México está de suerte: ¡El Powerball repartirá MXN 3.5 mil millones en el próximo sorteo! ]

“Empieza a haber brinquitos. A Erik le empezó a valer madres: ‘Ah no yo no voy, no puedo’. Te agarras de la pandemia actualmente y le dije ‘Cabrón no puede ser así’”.

Por otra parte, Morales señaló que la idea del proyecto que habla sobre boxeo es idea de él y de su hijo.

“Por sus… me canceló un programa. Ahí dije ah no, a la chingada entonces, no voy al siguiente programa. Apenas que tuve una junta con el abogado, me entero que lo canceló por que no iba a estar Érik. El formato, el proyecto es de mi hijo y mío. ¿Por qué teniendo tan poco porcentaje se atrevió a hacer eso?”

“Hubo sus altibajos. Pero ya los estamos arreglando, por que tengo un compromiso moral con mi hijo”.

Además, reveló como es su verdadera relación con él, apuntando a que solamente es algo laboral y no hay amistad.

“Te digo la neta ‘No somos amigos’. Debe ser por la educación que tenemos, que es diferente. Yo no vengo a hacer amigos, vengo a darle gusto a la gente, a terminar el proyecto de mi hijo y a estar feliz en lo que hago”.

[ Organiza tu alacena con estos tips ]

Cabe recordar que Marco Antonio Barrera y Érik Morales se enfrentaron en tres ocasiones en el cuadrilátero, con dos triunfos para Barrera (2000 y 2004), por una victoria de Morales (2002).

¿Cuál es la postura de Érik Morales?

El Terrible Morales no se quedó callado y mandó un mensaje a través del canal oficial del podcast, en donde explicó algunas situaciones alrededor de Marco Barrera.

“Hace unos días, estuvimos escuchando las declaraciones de Marco Antonio Barrera, sobre la razón por la que no está en Un Round Más. Sin embargo, les quiero decir, con todo respeto, que nosotros no habíamos externado una opinión, ya que no teníamos claro el sentir de Marco Antonio Barrera.

Queríamos esperar a tener una plática con él, para poder llegar a una solución, ya sea una cuestión legal o que regresara a Un Round más.

[ Te dejamos unos tips para que viajes seguro ]

Nos dejó muy claro cuál es su perspectiva. El no ha venido a los programas por qué lo dejó muy claro, por que él no quiere y desafortunadamente lo que dice es que el programa es de él y de su hijo, cuando en realidad estábamos involucrados cuatro personas en el proyecto”

Por último, mandó un mensaje a su viejo rival y compañero en este proyecto.

“Queremos decirle con mucha seriedad que estaremos esperando las cuestiones legales para determinar muchas de las situaciones de los problemas internos. Ya pronto sabrán detalle a detalle.

Invitamos a Marco Antonio Barrera que, si se va a expresar de Un Round Más, que lo haga con la verdad, que lo haga bien. Que utilice los espacios de este proyecto que abandonó para arreglar las situaciones”

Champs les tenemos un mensaje: pic.twitter.com/uHpy7yvWfI — Un Round Más (@unroundmasmx) February 12, 2022

Un Round Más cuenta con cerca de 93,800 suscriptores en Youtube y también se escucha por la plataforma de Spotify.

Publimetro te recomienda