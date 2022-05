Boxeador ucraniano muere en la guerra con Rusia

La guerra en Ucrania sigue cobrando víctimas y una de ellas fue el ex campeón de boxeo amateur, Oleg Prudky, quien se encontraba combatiendo la invasión rusa como parte de las fuerzas especiales de la policía de Cherkasy

La policía confirmó que que Prudky perdió la vida el pasado domingo cuando la base de la ciudad fue atacada.

“Nos entristece anunciar que el maestro de deportes de la clase internacional de boxeo, el campeón de Ucrania Oleg Prudky, murió en batalla con los ocupantes rusos”, señaló en un comunicado la Federación Ucraniana de Boxeo.

Oleg estaba casado, tenía dos hijas y ganó el oro en la categoría de 60 kg. “Oleg fue dos veces campeón de Ucrania y un maestro de deportes de clase internacional. Tus victorias y logros son difíciles de contar, fuiste un atleta muy persistente y trabajador, entrenaste mucho. Has sido un digno ejemplo para las generaciones futuras”, indicó Serhiy Tyshchenko, presidente de la Federación de Boxeo de Cherkasy.

Por otro lado, su esposa Mariasha, publicó en Instagram un mensaje despedida para Prudky. “La guerra se lleva lo mejor, no me creo que ya no estés. Fuiste como un sol brillante, un ejemplo para tus hijas, que tanto te adoran y me preguntan cada vez ‘y cuándo viene papá’. Cómo decirles que no te volverán a ver... Fuiste un ejemplo para tus amigos y colegas”, dijo.