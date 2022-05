Alan Mozo se despide de Pumas: “siempre estarás en mi corazón”

Alan Mozo oficializó su salida de Pumas mediante una emotiva despedida en redes sociales, donde le agradeció al club que lo vio nacer futbolísticamente, la oportunidad que le dio en debutar en Primera División y todo el apoyo brindado a lo largo de su carrera.

El zaguero mexicano recordó cómo nació su amor por Pumas, equipo del que es canterano; trajo a su memoria la vez que lo aceptaron, después de tres intentos. “Pero sin duda nuestra historia empieza desde mucho antes, comienza en El EOU, fue el primer estadio que conocí a muy corta edad y desde ahí fue inevitable enamorarme de ti”, escribió.

Te puede interesar: Llena tu hogar de ahorros en el Hot Sale de Bodega Aurrera

“Te defendí desde las gradas, siendo tu balonero y a base de mucho esfuerzo y sacrificio logre hacerlo también en la cancha. Ya como jugador, cometí errores que me dejaron mucho aprendizaje, que me ayudaron a madurar y a encontrar mi mejor versión, pero de algo puedes estar seguro, que tu playera la sude y defendí con el corazón”, añadió Alan Mozo.

El futbolista de 25 años de edad le agradeció a todas las personas que conforman el club. “Gracias por confiar en mí cuando más lo necesitaba”, fueron las palabras hacia Andrés Lillini, director técnico del equipo.

“No hay forma de describir con exactitud lo que es escuchar al estadio que yo visitaba desde pequeño corear mi nombre, es algo indescriptible, Ustedes me vieron crecer, equivocarme y volver a superarme y hoy me toca despedirme de ustedes”, fue el mensaje hacia la afición de Pumas, pues Mozo se convirtió en uno de los favoritos.

“El agradecimiento es la memoria del corazón y quiero que sepas que tú siempre estarás en el mío. Gracias Pumas y Hasta Siempre”, concluyó.

También puedes leer: Promociones en vinos y licores en este Hot Sale

PRÓXIMO DESTINO: CHIVAS

Tras quedar desvinculado con los Pumas, Alan Mozo será nuevo jugador de Chivas a partir del próximo torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: