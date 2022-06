Karim Benzema revela una discusión con José Mourinho: ‘Tú me metes y yo marco’

A pesar de ser un histórico en el Real Madrid, Karim Benzema se sinceró sobre sus primeros meses en la institución blanca, al igual que algunas anécdotas entre ellas un “pequeño problema” con José Mourinho.

En entrevista con Onze Mondial, una de las figuras de esta campaña recordó una discusión que tuvo con el entrenador portugués, con quien compartió vestidor entre el 2010 y el 2013.

“Tuve un problemita con José Mourinho. Nos vimos en el hotel, tuvimos una conversación, fue el día antes de un partido contra el Mallorca. No debería jugar el encuentro. Y cuando discutíamos, yo le decía: ‘Mañana me pones de inicio, yo marco y te hago ganar el partido’. Al día siguiente marqué y ganamos 1-0″, afirma.

Por otra parte, habló sobre cómo se vivió esta temporada, afirmando que no está enfocado en enfrentar a un defensor en específico.

“Soy un jugador instintivo. Lo que pasa por mi cabeza, lo hago en el campo. Cuando estoy en el campo, sé a quién me enfrento. Sé si va a entrar duro o si me dará tiempo a controlar el balón. Tengo en cuenta todos esos parámetros. Sé lo que tengo que hacer y hago lo que tengo que hacer, no intento entrar en la mente del defensor”, dijo.

Karim Benzema Karim Benzema (Denis Doyle/Getty Images)

Por otro lado, Karim Benzema señaló la relación que tuvo con Cristiano Ronaldo, a quien lo señaló como una inspiración.

“Cuando observaba lo que hacía, trataba de concentrarme en sus movimientos: los regates, los remates, los pases, su manejo del balón, diseccioné todo sobre él. Luego lograr lo mismo es imposible”, indica.

Benzema aún sueña con conquistar algunos más. “Todavía tengo muchas cosas en la cabeza. Quiero ganar más títulos, más Ligas de Campeones. Y con la selección, el Mundial. Eso es todo lo que tengo como sueño”, concluyó.

