Cristiano Ronaldo abre la posibilidad de quedarse en el United

Los rumores alrededor del futuro de Cristiano Ronaldo parecen que comienzan a disiparse, después de que estaría dejando la posibilidad de mantenerse en el Manchester United.

En una entrevista con la página oficial del club, Cristiano Ronaldo habló sobre su regreso al club, en donde dejó entrever la posibilidad.

“Por supuesto, estaba feliz de estar de vuelta en un club que realmente elevó mi carrera. Fue increíble. La sensación cuando (regresé) de nuevo, fue agradable sentir a los seguidores. La felicidad de ellos como grande”, “Estaba, y sigo estando, muy feliz de estar aquí”.

Por otra parte, señaló que buscará triunfar nuevamente con los Red Devils. “Creo que Manchester estará donde pertenece”. “Como digo antes, a veces lleva tiempo, pero sigo creyendo”.

Además, habló que su objetivo siempre ha sido triunfar de manera colectiva sobre los récords personales.

“Los récords vienen de forma natural. Yo no sigo los récords, pero los récords me siguen a mí. Así que es bueno. Sigue siendo mi motivación para continuar. Solo trabajando duro. Todavía amo la pasión por el juego. Y, por supuesto, el Manchester y mis compañeros me ayudaron en todo momento, así que debo agradecer a todas las personas que ayudan a Cristiano”.

Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United en 2021.

cristiano Cristiano Ronaldo buscará triunfar nuevamente con el Manchester United (MICHAEL STEELE/Getty Images)

