Hija de leyenda de la WWE incursiona en OnlyFans para pagar deudas médicas

Noelle Foley, hija del ex luchador Mick Foley, se ha unido a la lista de personalidades que incursionan en el negocio de vender contenido exclusivo a través de la plataforma OnlyFans.

La estadounidense de 28 añosseñaló en entrevista para Mel Magazine que abrió su cuenta en OnlyFans para poder pagar las cuentas médicas que debe tras sufrir una conmoción cerebral.

“Tengo muchas facturas médicas por una conmoción cerebral de septiembre de 2019 y los síntomas nunca han desaparecido. Ha afectado profundamente mi vida. Parece que no importa qué tratamientos y fisioterapia haga, nada ayuda. Entonces, con las facturas médicas que ya tengo, eso ha sido una locura. Calculé que en 2022 he tenido 80 citas y ninguna me ha cubierto el seguro”, comentó.

Noelle explicó que al saber cuánto costaba un tratamiento de células madres y cuánto gana una conocida en la plataforma, se animó a abrir su cuenta.

“Probablemente me tomó otro mes o dos de pensarlo antes de que dijera: ‘Está bien, creo que esto es lo correcto’. Realmente necesito este dinero para poder mejorar. Esa es 1000% la razón principal”.

Por último, Foley compartió que su familia la ha apoyado con esto y que la luchadora Scarlett Bordeaux fu quien la asesoró.

Al parecer, Noelle Foley está vendiendo las sesiones que ha realizado en bikini, lencería y cosplays, pero nada subido de tono. Sabiendo que OnlyFans se ha popularizado por la libertad para comerciar con contenido erótico o para adultos.

La hija del miembro del Salón de la Fama de la WWE, cobra una suscripción de 19.99 dólares al mes; 53.97 dólares por tres meses, 101. 95 dólares por seis meses y la anualidad está en 191.90 dólares. Hsta el momento cuenta con alrededor de dos mil 700 suscriptores.