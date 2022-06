‘No es hacer una dieta estricta, es mejorar el estilo de vida’: Entrenador José Fernández

La salud no está peleada con una alimentación normal, es algo que el entrenador José Fernández pone en práctica con su programa de dieta, la cual está diseñada de forma personalizada, gracias a un estudio en donde detecta que es lo que cada persona necesita.

Con casi tres décadas de experiencia, el entrenador de estrellas de la talla de Maluma y Nicky Jam cuenta a Publimetro como es su trabajo y sobre todo, cuáles son algunos de los hábitos que puedes mejorar para tener un mejor estilo de vida.

¿Cómo funciona este programa?

En este programa, el objetivo es enseñarle a la gente a comer bien. Hay muchas dietas locas en donde la gente deja de comer por muchas horas. Y entiendo que el porcentaje de personas con obesidad ha aumentado, y eso genera desesperación para ver si es algo que pueda ayudarnos. En 27 años de trabajo, hemos venido ayudando a muchas personas. Tanto a un artista, como a una persona normal, lo importante es enseñarlo a comer, ya que es diferente en cada persona. Hacer una dieta igual para todos no es sano.

Entonces, ¿la dieta para Maluma no sirve para cualquier persona?

Llevo trabajando 10 años con él, fui el que lo preparé para sus sesiones y todos querían que les pusiera la dieta que le di y yo no la quise dar. Porqué si la doy, muchas personas la pueden hacer, y al no estar diseñadas para ellos, se pueden enfermar.

¿Qué opinas de las dietas que te puedes encontrar en redes sociales?

Las redes sociales tienen mucha información, pero puedes conseguir información falsa. Por ejemplo, alguna modelo realiza una dieta y baja de peso, pero no vemos las implicaciones en el momento que vuelve a comer, y que enfermedades sufrió. No por qué tenga muchos seguidores, significa que sabe lo que hace, no es profesional. Lo importante es ver de dónde la información.

¿Cuáles son los detalles del programa realizado por el entrenador José?

Este programa que tiene lo que los demás no tienen. Cuando les digo que pueden seguir con los carbohidratos, la gente se aterra. Y es por qué yo enseño más un estilo de vida, en donde cinco comidas te pueden ayudar a mantenerte bien alimentado, pero sano. Además, estos son la principal fuente de energía en tu cuerpo.

¿Por qué al público le cuesta tanto trabajo mejorar sus hábitos alimenticios?

Por el exceso de información y están cansadas de hacer de todo. Alrededor del 70% de las personas que llegan a mí me dicen lo mismo ‘He hecho todo, eres mi última oportunidad’. Y es que hicieron dietas drásticas, más no un estilo de vida. Lo que trato de enseñarles a las personas, que, en vez de hacer una dieta de dos semanas, aprendas a comer, por qué es un estilo de vida.

¿Qué decirle a la gente que se decepciona al no ver resultados a corto plazo?

Si no ves resultados, es porque quizá eso no sea para ti. Si te hacen un estudio y analizo cómo está tu cuerpo, haré algo específico para ti y verás los resultados. La gente se frustra cuando hace la dieta de la vecina, de una revista, pero eso no está hecho para ti.

¿Cuáles son los hábitos que más afectan a las personas?

Uno de los que más es la falta de tiempo. La vida es muy rápida y no cocina en casa, pero la clave para mejorar la salud, es cocinar en casa. Dedicarle un poco más de tiempo a la cocina que al gimnasio también es clave y no depender de lo que comamos en la calle.

¿Cómo adaptar esta rutina y dieta a las apretadas agendas de los artistas?

Todo es organización. Con Maluma he tenido giras muy largas, y organizamos todo. Ellos te dan el horario de cada día, algo que se puede adaptar para cualquier persona. Es mucho más difícil con un artista, que está constantemente en gira, es muy difícil por sus agendas, pero hay que organizar y realizar todo el trabajo correctamente.

¿Qué tanto cambia el entrenador José a las rutinas de los artistas?

Pues he tenido de todo. Hay artistas que solo tomaban un refresco y seguían. Otros que no tienen tiempo. Así que mi trabajo es estar detrás de ellos para que coman, se nutran y darles organización para que ellos estén bien.

¿Cómo se puede adaptar este programa en personas sedentarias?

Es fácil. Lo importante es que adapten esta alimentación, sin preocuparse tanto por el ejercicio. Hay varios pasos que seguir. Debe desayunar, no sé por qué, pero la gente no lo hace. Debes comer no solo cuando te de hambre. Además de beber más agua. Tienes que hacer tus hábitos y no hacer todo al mismo tiempo.

Libros escritos

Salvando Vidas

Rescata tu vida

Artistas con los que ha colaborado

Maluma

Renata Notni

Florencia de Saracho

Daniela Calle y María José Garzón mejor conocida Calle y Poché

Silvestre Dangond

Juan Manuel Barriento ‘Juanma’

Valeria Marín

Jürgen Klaric

Giselle Blondet

Redes sociales

@entrenadorjose (Instagram)

Números de cita: +1 305 588 9818

Trabajo con Maluma

Entre lo más llamativo fue su colaboración en la transformación radical del cantante que se evidenció durante la campaña de Calvin Klein del 2020, donde compartió un espacio con Justin Bieber y Kendall Jenner.

Publimetro te recomienda