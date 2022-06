Mónica Puig anuncia su retiro del tenis

Mónica Puig, quien consiguió la primera medalla olímpica de oro para Puerto Rico en los Juegos de Río de Janeiro, anunció el lunes su retiro del tenis profesional a los 28 años mediante un mensaje en sus redes sociales.

Puig hizo historia para la isla con su oro en los sencillos individuales del cuadro femenino en 2016. También se convirtió en la primera mujer boricia en colgarse un presea olímpica de cualquier color.

“Después de una dura pelea de tres años con lesiones y cuatro cirugías, mi cuerpo ya no puede más”, escribió Puig el lunes. “Esta decisión no es fácil porque me hubiera encantado retirarme en mis propios términos, pero a veces la vida te depara otros planes y tenemos que abrir nuevas puertas que conducen a posibilidades emocionantes”.

Puig dijo que trabajará a tiempo completo como comentarista de ESPN y "exploraré funciones de consultoría para jóvenes promesas del tenis, así como con programas y academias”.

Se retira tras acumular un récord de 303-215 y un título de sencillos en la WTA, aparte de la consagración olímpica. Su mejor ranking fue cuando alcanzó el 27mo puesto en septiembre de 2016. Se embolsó más de 3.5 millones de dólares en premios.

Puig paró de jugar durante el primer set del que acabaría siendo su último torneo, el mes pasado en Francia, ante Fiona Ferro. Disputó otro partido oficial esta temporada, en el Abierto de Madrid, sucumbiendo ante Danielle Collins.

[ ¿Qué son los Summer Days de Walmart y cómo aprovecharlos? ]

[ El mejor regalo para este día del padre está en Sanborns ]

Aparte de esos partidos, Puig estuvo fuera de actividad desde que fue eliminada en la primera ronda del Abierto de Francia en octubre de 2020.

En junio de 2021 anunció que no iba a poder defender su oro olímpico en los Juegos de Tokio y se perdería el resto de la temporada tras someterse a una cirugía en el hombro derecho. Fue su segunda operación para reparar el manguito rotador y el tendón del bíceps.

Puig también se operó el codo derecho en diciembre de 2019.

En Río 2016, Puig se presentó sin ser cabeza de serie y como número 34 del ranking. Pero encadenó una sucesión de inesperados triunfos que culminó con una victoria en tres sets ante Angelique Kerber — campeona de tres torneos de Grand Slam — por 6-4, 4-6, 6-1 en la final. Previamente había dejado en el camino a otras dos campeonas de grandes, Petra Kvitova y Garbiñe Muguruza. Puig se convirtió en la primera mujer no preclasificada en proclamarse campeona en sencillos desde que el tenis regresó al programa olímpico en 1988.

“Puerto Rico, gracias por siempre apoyarme. Por ser mi fuerza y mi hogar. Gracias por traerme tanta alegría y amor”, escribió Puig. “Escuchar nuestro himno en el podio por primera vez en la historia con una medalla de oro, siempre va a ser mi recuerdo mas bello de mi vida y carrera”.

El mejor resultado de Puig en un Grand Slam fue la cuarta ronda de Wimbledon como una adolescente en 2013.

“Durante los últimos 28 años de mi vida, el tenis ha sido mi constante. Me brindó algunas de las experiencias más emocionantes y electrizantes que pude haber deseado", destacó Puig. “Pero, a veces, las buenas cosas llegan a un punto final”.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV